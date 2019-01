„Prosimy was o ponowne rozważenie kwestii opuszczenia UE” - posłowie do PE napisali do Brytyjczyków serdeczny list

Fot. Getty

130 posłów do Parlamentu Europejskiego postanowiło nie przyglądać się biernie sytuacji na Wyspach w przeddzień Brexitu i napisało do Brytyjczyków serdeczny list. Posłowie wywodzący się z wszystkich krajów i wszystkich frakcji politycznych zaapelowali do Brytyjczyków „o ponowne rozważenie opuszczenia Wspólnoty”.

„Nie chcemy się wtrącać w waszą politykę wewnętrzną, ale nie możemy nie zauważać, że sondaże opinii publicznej pokazują rosnącą liczbę wyborców, którzy chcieliby dostać szansę na ponowne rozważenie decyzji o Brexicie, teraz, gdy stało się jasne, że Brexit znacząco różni się od obietnic złożonych w kampanii przez 'Leave' trzy lata temu” - czytamy w liście, który adresowany jest do wszystkich mieszkańców UK.

Sygnatariusze listu potwierdzili, że szanują decyzję, którą Brytyjczycy podjęli kilka lat temu, decydując w referendum o opuszczeniu Unii Europejskiej, ale też że z satysfakcją przyjęliby zmianę zdania Wyspiarzy w tym względzie. Posłowie do PE dodali także, że gdyby Wielka Brytania zdecydowała się jednak pozostać w obrębie Wspólnoty, to oni zabraliby się do intensywnej pracy na rzecz reformy Unii. „Jakakolwiek decyzja Brytyjczyków o pozostaniu w UE zostałaby przez nas ciepło przyjęta i rozpoczęlibyśmy z wami pracę nad reformą i naprawą Unii Europejskiej, tak by lepiej służyła ona interesom wszystkich obywateli” - zaznaczyli deputowani do PE w dalszej części listu.

W liście posłowie przypomnieli także o wkładzie Wielkiej Brytanii w rozwijanie Wspólnoty na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i zaznaczyli, że bez Wyspiarzy Wspólnota nie będzie już taka sama. „Ogromnie cenimy olbrzymi wkład, jaki brytyjscy politycy i obywatele włożyli w projekt europejski na przestrzeni ostatnich 40 lat. Brakowałoby nam ponadprzeciętnej fachowości naszych brytyjskich kolegów” - czytamy.

„Prosimy was o ponowne rozważenie kwestii opuszczenia naszej Wspólnoty, w imieniu kolejnego pokolenia młodych ludzi, Brytyjczyków i Europejczyków, którzy stracą szansę na wspólne życie, kochanie i pracowanie, Brexit osłabi nas wszystkich. Chcemy, żebyście zostali. Razem jesteśmy silniejsi i razem możemy budować silniejszą Europę” - dodali posłowie.