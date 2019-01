Zdesperowana Theresa May o poparcie dla Brexitu blaga... związki zawodowe! To istotni sponsorzy Partii Pracy

Fot. Getty

Theresa May nie przebiera już w środkach, by znaleźć poparcie dla wynegocjowanej z Unią Europejską umowy wyjścia. Szefowa rządu chwyciła właśnie za słuchawkę i z prośbą o poparcie dla Brexitu zadzwoniła do przywódców dwóch największych związków zawodowych, które na co dzień wspierają finansowo Partię Pracy.

Na kilka dni przed głosowaniem w parlamencie nad umową wyjścia, Theresa May desperacko poszukuje wsparcia dla wynegocjowanego z Brukselą porozumienia. Okazuje się, że w tej sprawie szefowa brytyjskiego rządu nie zawahała się zadzwonić nawet do przywódców związków zawodowych – Lena McCluskey'a z Unite (1,4 mln członków) i Tima Roache'a z GMB (620 tys. członków). Na taki krok Theresa May odważyła się po raz pierwszy od objęcia władzy po referendum ws. Brexitu w 2016 r.

W ostatnich dniach Theresa May próbowała także przekonać do zagłosowania za umową niektórych laburzystów, zapewniając ich, że jej rząd zagwarantuje prawa pracownicze w UK zgodnie z zasadami obowiązującymi obecnie w Unii Europejskiej. Trudno jednak przewiedzieć, na ile posłowie Partii Pracy dali się przekonać premier kolejnymi (możliwe że pustymi) obietnicami.

Tymczasem Jeremy Corbyn próbuje ze swojej strony przekonać część posłów Partii Konserwatywnej do zagłosowania za wotum nieufności dla premier May, w razie odrzucenia przez parlament porozumienia z UE w obecnym kształcie.

