Dylematy rodziców wracających do Polski: Czy można zostawić 17-latka samego w UK skoro nie chce on wyjeżdżać do kraju?

Na jednej z grup na Facebooku Polka zapytała internautów, czy zostawiliby nastolatka samego w Wielkiej Brytanii, jeśli nie chciałby on wrócić z rodzicami do Polski. Wpis młodej matki wywołał na portalu społecznościowym lawinę komentarzy.

„Witam, czy ktoś z powracających zostawił w UK samego nastolatka/kę w wieku 16-17 lat uczącego/cą się, bo nie chciało wracać do Polski? Proszę o szczere odpowiedzi i bez hejtu, każdy z nas wie, że nie zawsze jest kolorowo pozdrawiam” - napisała Polka na Facebooku. Pytanie młodej matki wzbudziło dużo emocji wśród Polaków skupionych w grupie, a wielu z nich sprowokowało nawet do sięgnięcia do przepisów prawa dotyczących opieki nad dzieckiem w UK.

„Przecież to nielegalne” - napisała pod postem jedna z Polek, doprowadzając tym samym do zaciętej dyskusji na temat tego, kiedy nastolatek w UK może wyprowadzić się od rodziców i kiedy może legalnie podjąć pracę. Po sięgnięciu do przepisów większość Polaków skupionych w grupie zgodziła się jednak co do tego, że 16-latek ma w UK nie tylko prawo do bezpłatnej edukacji w pełnym wymiarze, ale też że może zawnioskować o przyznanie niektórych zasiłków, może otrzymać numer NIN, a także że może legalnie pracować i otrzymywać za wykonaną pracę minimalne wynagrodzenie (przewidziane dla pracowników w jego wieku). Ponadto dziecko, które przekroczyło 16 rok życia, może wyprowadzić się od rodziców bez ich zgody, a także zawnioskować do lokalnego councilu o przyznanie mieszkania socjalnego.

Większość wpisów pod postem Polki nie była jednak pozytywna. Internauci wielokrotnie zaznaczyli, że czasu niespędzonego z dzieckiem nie da się nadrobić, a także że w tym wieku dobrze jest mieć swoje pociechy na oku, ponieważ właśnie wtedy do głowy przychodzi im najwięcej nierozsądnych pomysłów.

Poniżej przedstawiamy Wam najciekawsze wpisy z dyskusji:

„Już po dziecku. W wieku bez mózgu i bez kontroli rodziców .... porażka” - napisał Robert.

„Krzywda dla dziecka! Niech Pani to przemyśli....przecież dziecko w tym wieku trzeba ciągle ukierunkowywać i czuwać nad nim....to smutne” - zaznaczyła Dorota.

„Czasu straconego z dzieckiem nigdy nie odzyskasz. To raczej ty kochana powinnaś przemyśleć czy zostać z nim skoro chce, a nie czy wracać bez niego :( to jeszcze dziecko - dziś może i on chce zostać i nie zdaje sobie z tego sprawy, ale ty? ? . W życiu bym nie zostawiła dziecka - ale może masz mocne powody do tego, żeby nad tym myśleć. Ale na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym i to bardzo poważnie” - dodała Angelika.

„Nie. Taki nastolatek najbardziej w tym burzliwym okresie dojrzewania potrzebuje szczególnej troski i wparcia od swoich rodziców/opiekunów. Pomocy, rozmowy, kiedy trzeba to działania. Zostawienie go samego jest bardzo złym pomysłem” - stwierdziła wreszcie Małgorzata.





