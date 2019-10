Prognoza pogody UK - już 10 listopada w Londynie spadnie pierwszy śnieg!

Zbliżający się do Azorów huragan Diana przyniesie zmianę pogody w Wielkiej Brytanii - czekają nas ulewne deszcze i silnie wiejące wiatry. Pierwsze oznaki mokrej i wietrznej pogody będą odczuwalne już w...

Synoptycy z BBC zaapelowali do mieszkańców Wielkiej Brytanii, aby przygotowali się dzisiaj na jeszcze bardziej intensywne upały i „zadbali o swoje bezpieczeństwo” w związku z dużym promieniowaniem UV.

Meteorolodzy nie mają dobrych wiadomości dla mieszkańców UK – rozpoczynający się właśnie tydzień nadal będzie zimny i deszczowy. Padać będzie przynajmniej do końca tygodnia, a synoptycy wieszczą, że tegoroczny...

Zasypało Cię? Zobacz czy z powodu intensywnych opadów śniegu masz prawo wziąć sobie wolne w pracy!

Brytyjscy meteorolodzy ostrzegają, że w obecnym tygodniu temperatura może spaść nawet do - 7 stopni C, a gdzieniegdzie przewidywane są także silniejsze opady śniegu. Co zatem zrobić, gdy zostaniesz zasypany?...