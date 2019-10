Praca w Buckingham Palace: Królowa zatrudni kamerdynera… ale poniżej Living Wage

Buckingham Palace opublikowało ofertę pracy dla kamerdynera, który zgodnie z umową będzie pracował 45 godzin w tygodniu poniżej stawki Living Wage. Doświadczenie nie jest wymagane, gdyż pałac zapewnia szkolenie.

Jeśli ktoś marzy o pracy na brytyjskim dworze królewskim, właśnie ma okazję wziąć udział w rekrutacji organizowanej przez Buckingham Palace. Oferta dotyczy posady kamerdynera, czyli inaczej starszego lokaja nadzorującego podawanie do stołu oraz prace porządkowe, który będzie pracował 45 godzin w tygodniu.

Pensja proponowana kandydatowi wynosi jednak tylko 8,96 funta za godzinę, czyli mniej niż Living Wage w kraju (jej stawka to 9 funtów za godzinę) i w Londynie (gdzie wynosi ona 10,55 funta za godzinę). W sumie za miesiąc pracy królowa Elżbieta II proponuje 1 733 funta (20 806 funtów rocznie).

Od kandydatów nie jest wymagane doświadczenie w zawodzie, gdyż pałac gwarantuje szkolenie. Do dobrych wiadomości należy to, że kamerdyner będzie miał 33 dni wakacji, zakwaterowanie oraz posiłki.

Co wymagane jest od kandydata? Przede wszystkim gotowość do nauki, ale także „uprzejmość, życzliwość i przystępny sposób pracy, aby móc się komunikować z różnego rodzaju osobami”. Ponadto kandydat musi przywiązywać wagę do szczegółów oraz „czerpać satysfakcję z dobrze wykonanej pracy”.