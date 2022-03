Priti Patel przyjedzie na granicę Polski z Ukrainą. Uruchomi nowy system wizowy

Fot. Getty

Minister spraw wewnętrznych Priti Patel przyjedzie na granicę Polski z Ukrainą, by uruchomić nowy system wizowy dla uchodźców. W ostatnim tygodniu Wielka Brytania wprowadziła rozszerzone wizy rodzinne i sponsorowane wizy humanitarne dla obywateli ogarniętej wojną Ukrainy.

Priti Patel przyjedzie do Medyki – w ostatnich dniach jednego z najbardziej ruchliwych przejść granicznych między Polską i Ukrainą. Brytyjska minister spraw wewnętrznych chce na własne oczy zobaczyć i ocenić sytuację na polsko-ukraińskiej granicy, a także chce potwierdzić zapowiedziany system rozszerzonych wiz rodzinnych i sponsorowanych wiz humanitarnych dla obywateli ogarniętej wojną Ukrainy. - Rząd brytyjski zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć naród ukraiński w tym krytycznym momencie walki o wolność. Opracowałam program dla rodzin z Ukrainy po rozmowach z rządem ukraińskim i krajami sąsiednimi i jestem dumna, że uruchomiłam go w ciągu kilku dni, umożliwiając bezpieczne, szybkie i bezpłatne powitanie w Wielkiej Brytanii Ukraińców posiadających tu rodziny. Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukraińcami, zapewniając im praktyczne wsparcie humanitarne - zaznaczyła Patel przed wizytą w Polsce.

Jakie wizy dla Ukraińców w UK?

W pierwszych dniach wojny w Ukrainie rząd brytyjski otworzył swoje granice tylko dla najbliższych krewnych osób, które już zamieszkują legalnie Wyspy. Zgodnie z tymi przepisami Ukraińcy na stałe zamieszkujący UK mogli sprowadzić do kraju jedynie swoich małżonków, dzieci oraz rodziców. Ale po kilku dniach i presji ze strony społeczeństwa, Downing Street rozszerzyło rodzinny system wizowy także o członków dalszej rodziny, a zatem o rodzeństwo, dziadków i pełnoletnie dzieci.

Dodatkowo również rząd brytyjski uruchomił tzw. program "wiz humanitarnych", zezwalający na przyjazd do UK Ukraińców nieposiadających tu żadnych krewnych. Jedynym wymogiem jest, by obywatel UK lub władze lokalne, które zaproszą takich Ukraińców na Wyspy, zrobili to na własny koszt. W każdym natomiast przypadku uchodźcy z Ukrainy korzystający z ułatwionej ścieżki przyjazdu do UK, będą mogli pozostać w kraju przez 12 miesięcy i w tym czasie nie tylko podjąć pracę, ale też korzystać z wszelkich usług publicznych.