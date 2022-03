Przeżyła oblężenie Leningradu. Teraz blisko 80-letnia Rosjanka została aresztowana za protestowanie przeciwko wojnie w Ukrainie

Fot. Twitter

Jelenie Osipowej – blisko 80-letniej staruszce z Petersburga, niejeden młody człowiek mógłby pozazdrościć odwagi. Kobieta w czasie II wojny światowej przeżyła mordercze oblężenie ówczesnego Leningradu, a dziś została aresztowana przez reżimową policję za spokojne protestowanie przeciwko wojnie w Ukrainie.

Nagranie z aresztowania Jeleny Osipowej obiegło już świat. Widać na nim jak starsza, 77-letnia kobieta, stoi pośrodku Petersburga z antywojennymi transparentami. „Nie dla wojny” i „Nie dla broni jądrowej na świecie” - to hasła, które leciwa kobieta trzyma przed sobą i które na średniej wielkości kartonach namalowała osobiście. Bo też to nie jest pierwszy protest Osipowej, która niejednokrotnie wychodziła już na ulice swojego miasta w celu wyrażenia sprzeciwu przeciwko autorytarnej, nieraz zbrodniczej polityce swoich władz. W ostatnich latach staruszka stała się wręcz lokalną legendą, z uwagi na aktywne potępiane niesprawiedliwości, zbrodni, czy aresztowań rosyjskich opozycjonistów (choćby Aleksieja Nawalnego).

Putin's regime arresting Yelena Osipova, survivor of the Siege of Leningrad during the Second World War, for protesting against Putin's war in St Petersburg.



What sort of government is scared of a little old lady holding placards? pic.twitter.com/CkaQsnKnXq