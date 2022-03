Władze UK otwierają się na uchodźców z Ukrainy i zmieniają przepisy imigracyjne

Członkowie dalszej rodziny Ukraińców będą mogli przyjechać do UK

Według szacunków do UK może przyjechać nawet ponad 200 tys. uchodźców z Ukrainy

Brytyjski rząd zmienia przepisy imigracyjne dotyczące Ukraińców - w związku z nadciągającym kryzysem humanitarnym związanym z wojną na Ukrainie, w UK "poluzowane" zostały zasady dotyczące obywateli ukraińskich. Co się zmieniło?

Brytyjskie władze były ostro krytykowane za "bezduszność" wobec uchodźców z Ukrainy, uciekających przed wojną w swojej ojczyźnie. Dotychczas wprowadzone zmiany w przepisach imigracyjnych były niewielkie i w bardzo małym stopniu mogły pomóc Ukraińcom mieszkającym w Wielkiej Brytanii w sprowadzaniu swoich krewnych. Więcej na ten temat pisaliśmy we wczorajszym tekście: "Rząd UK niechętny wobec uchodźców z Ukrainy. Podczas gdy ukraińscy imigranci z Wysp jadą na wojnę". Przypomnijmy, zgodnie z regulacjami, które zostały wprowadzone w ubiegłym tygodniu, Ukraińcy legalnie mieszkający na stałe w UK mogli sprowadzić na Wyspy jedynie swoich małżonków, dzieci oraz rodziców. Teraz jednak zezwolono na przekroczenie brytyjskie granicy także ich dalszej rodzinie - dziadkom, rodzeństwu oraz dzieciom, które przekroczyły już 18. rok życia.

Według szacunków oznacza to, że do UK może przyjechać nawet ponad 200 tys. Ukraińców. Aby umieścić tę liczbę w odpowiednim kontekście można dodać, że będzie to dwa razy więcej uchodźców, niż w przypadku dotychczasowych przepisów.

To jednak nie wszystko! Władze w Londynie zgodziły się również, aby do ich kraju przyjechali ci Ukraińcy, którzy w UK nie mają żadnych krewnych. Uchodźcy z kraju zaatakowanego przez Rosję mogą liczyć na sponsorowane wizy humanitarne. Rząd UK zezwolił, aby obywatel UK lub władze lokalne zapraszały Ukraińców na Wyspy na własny koszt.

Rząd uruchamia również specjalny program "wiz humanitarnych"

Uściślijmy w tym miejscu, że uchodźcy z Ukrainy przybywający do UK nie będą "skrępowani" przez regulacje zawarte w imigracyjnym systemie punktowym wprowadzonym po Brexicie. Oznacza to, że nie muszą znać języka angielskiego, nie muszą być także "wykwalifikowani". Korzystający z obu tych ścieżek (rodzinnej i humanitarnej) uchodźcy będą mogli pozostać w UK przez 12 miesięcy. W tym czasie będą mieli prawo podjąć pracę oraz korzystać z usług publicznych. Warto również zaznaczyć w tym miejscu, że na granicy brytyjskiej nadal będą prowadzone kontrole bezpieczeństwa.

W oświadczeniu dla parlamentu minister spraw wewnętrznych Priti Patel powiedziała, że ​​rząd Wielkiej Brytanii ogłosił "hojny" i "bezprecedensowy" pakiet środków, aby pomóc Ukraińcom i członkom ich rodzin w wjeździe do Wielkiej Brytanii. Z kolei Boris Johnson zadeklarował, że Wielka Brytania zapewni Ukrainie 220 milionów funtów na pomoc nadzwyczajną i humanitarną.