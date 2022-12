Pracownicy Border Force rozpoczynają drugą serię strajków na lotniskach do Sylwestra

Pracownicy Straży Granicznej rozpoczynają drugą serię strajków na brytyjskich lotniskach. Około 1000 członków związku zawodowego PCS, z których wielu pracuje w kontroli paszportowej, weźmie udział w akcji protestacyjnej od 28 do 31 grudnia. Ale to nie wszystko, strajki trwają również na kolei, co wiąże się z jeszcze większymi utrudnieniami dla podróżnych.

Związek PCS ostrzegł, że strajki mogą trwać miesiącami, chyba że rząd rozpocznie rozmowy w sprawie płac i warunków pracy, ponieważ koszty utrzymania ciągle rosną.





Kolejna seria strajków Border Force

Pracownicy Border Force strajkują w grudniu i styczniu. Urzędnicy służby cywilnej dołączą do personelu wojskowego, aby zastąpić strajkujących na lotniskach Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff i Glasgow, a także w porcie Newhaven.

Wcześniejsze strajki od 23 do 26 grudnia spowodowały minimalne zakłócenia. Rzecznik Heathrow powiedział, że hale imigracyjne dla podróżnych są „swobodne” i że lotnisko nie doświadczyło „żadnych problemów” wynikających z pierwszej serii strajków.

Sekretarz generalny PCS Mark Serwotka powiedział:

- Podobnie jak wielu pracowników, nasi członkowie zmagają się z kryzysem kosztów utrzymania. Są zdesperowani. Mówi się im, że nie ma dla nich pieniędzy, podczas gdy obserwują, jak ministrowie rozdają swoim kolegom kontrakty rządowe warte miliardy funtów.

Około 75 proc. personelu straży granicznej to członkowie związku zawodowego PCS, który głosował za strajkiem po tym, jak poinformował, że rząd odmówił zwiększenia oferty podwyżki płac o 2 proc.

Strajki potrwają miesiącami?

Szef związku PCS zagroził, że strajki pracowników straży granicznej na lotniskach w Wielkiej Brytanii mogą trwać miesiącami, chyba że rząd rozpocznie rozmowy w sprawie płac. Marek Serwotka dodał, że związek ma „mandat” na strajki do maja. Powiedział, że związek zbiera pieniądze na fundusz strajkowy, co oznacza, że ​​członkowie mogą „podtrzymywać” strajki „przez miesiące i po Bożym Narodzeniu”.

- Nie tylko może to potrwać sześć miesięcy, myślę, że w styczniu zobaczycie ogromną eskalację tej akcji w służbie cywilnej i całej gospodarce, chyba że rząd siądzie do stołu negocjacyjnego – powiedział.

Strajki na kolei

Zakłócenia w podróżowaniu spodziewane są również podczas nadchodzących strajków na kolei w styczniu. Niedawne strajki pracowników kolei sparaliżowały wiele części kraju. Oczekuje się, że ostatnia fala strajków pracowników kolei zakłóci podróże osób wracających do pracy po przerwie świątecznej i noworocznej.

Akcje protestacyjne na kolei będą kontynuowane w środę i czwartek, a strajkować będą członkowie związku zawodowego TSSA w Great Western Railway i West Midlands Trains.

Członkowie związku RMT w Network Rail wznowią akcję strajkową dotyczącą płac i warunków pracy we wtorek i środę, 3 i 4 stycznia. Ponownie zastrajkują 6 i 7 stycznia, a członków RMT obowiązuje zakaz pracy w godzinach nadliczbowych od 18 grudnia do 2 stycznia.

The Rail Delivery Group (RDG) powiedziało, że strajk personelu kolei RMT oznaczałby, że tylko około 20% usług będzie działać, a „połowa sieci zostanie zamknięta”.

Zakłócenia dla podróżnych

Network Rail poinformowało, że 70% usług będzie działać, ale wezwało pasażerów do sprawdzania czasu podróży. Pierwszy pociąg z Londynu do Edynburga miał odjechać o 10:30, ale spóźnił się prawie 30 minut. Większość pociągów nie dojeżdża do Yorku z powodu prac inżynieryjnych na stacji, poinformowało London North Eastern Railway.

Lumo, które obsługuje również połączenia między Londynem a Edynburgiem, podało, że ​​zakłócenia spodziewane są do godziny 15:00. Wczoraj pociągi nie kursowały do ​​lub z Euston do południa z powodu prac inżynieryjnych. Londyńska stacja Liverpool Street jest zamknięta z powodu prac, a usługi z London Victoria są ograniczone.

Zakłócenia na kolei w stolicy pojawiają się w tym samym czasie, gdy kierowcy autobusów podejmują akcję protestacyjną, która wpływa na problemy na trasach głównych w południowym i zachodnim Londynie.

Pociągi z londyńskiego lotniska Stansted do stolicy nie kursowały wczoraj do ​​godziny 08:00. Długie kolejki ustawiły się w ciągu nocy przed halą przylotów lotniska, gdy ludzie czekali na autobusy do Londynu.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair zgodził się wypłacić odszkodowanie klientom, których loty odwołano z powodu strajku pilotów w 2018 roku

Strajk pracowników straży granicznej. Na których lotniskach w UK protestują?

Ryanair ogłasza rozkład lotów na lato 2023 i dodaje nowe trasy, w tym też do Polski

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!