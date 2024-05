O niesłychanym szczęściu może mówić kierowca Volkswagena, który zderzył się na drodze w Sussex z oderwaną gałęzią. Ta przebiła przednią szybę na wylot i następnie wydostała się przez szybę od strony pasażera.

Wszyscy znamy filmy z serii „Oszukać przeznaczenie”, w których młodzi ludzie starają się uciec przed śmiercią. Opublikowany właśnie w sieci przez Sussex Police obrazek z drogi nr A283 mógłby z powodzeniem stanowić kadr dla jednego z takich filmów. A żeby się o tym przekonać, wystarczy szybki rzut oka na samochód z przebitą na wylot szybą. W Volkswagenie znajduje się dużych rozmiarów gałąź, która najpierw uderzyła w przednią szybę, a następnie w boczną, tę po stronie pasażera.

Do tak drastycznie wyglądającego wypadku doszło na odcinku między Dacre Gardens i Shoreham. Niestety w opadającą nisko nad drogą gałąź uderzyła ciężarówka, która siłą rozpędu ją zerwała. A pech chciał, że gałąź nie wylądowała na drodze, ani na poboczu, ale przebiła szybę nadjeżdżającego z naprzeciwka Volkswagena.



The driver of this vehicle had a very lucky escape this afternoon on the A283 between Dacre Gardens and Shoreham. A high sided HGV has struck a branch which has detached and struck the car. If you witnessed or have dash cam please contact Sussex Police quoting CAD 904 14/5/24. pic.twitter.com/Foo0vEwkfx

