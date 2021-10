Prace sezonowe w UK na Boże Narodzenie 2021. Zobacz listę świątecznych ofert

Fot. Getty

Okres świąteczny to doskonały moment, by dorobić, korzystając z licznych ofert pracy sezonowej pojawiających się w UK w tym czasie. Zobacz, które firmy szukają pracowników na Boże Narodzenie 2021.

Niedobory pracowników w wielu sektorach brytyjskiej gospodarki stwarzają w tym roku jeszcze większe niż zwykle zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w grudniowym okresie świątecznym. Oto, gdzie konkretnie poszukiwani są pracownicy na Boże Narodzenie 2021.

Podreperowanie budżetu to po pandemii dla wielu osób ważny priorytet. Poniżej zamieszczamy listę firm, oferujących obecnie pracę na tegoroczny okres bożonarodzeniowy. Należy pamiętać, że najlepsze oferty prawdopodobnie będą znikać najszybciej – nie warto więc zwlekać, jeśli jest się zdecydowanym.

Prace sezonowe w UK na Boże Narodzenie 2021 [LISTA]

Royal Mail

W sezonie świątecznym, już w grudniu, znacząco wzrasta ilość przesyłanej poczty – paczek, listów, kartek świątecznych. W związku z tym Royal Mail szuka pracowników sezonowych do sortowania poczty w magazynach w całej Wielkiej Brytanii. W tym roku (z wiadomych względów) Royal Mail szuka także tymczasowych kierowców samochodów dostawczych. Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie internetowej Royal Mail, w zakładce z ofertami pracy na święta.

Sklepy i supermarkety

Okres bożonarodzeniowy jest szczególnie gorący we wszelkiego rodzaju sklepach i supermarketach - nie dziwi więc, że sieci szukają pracowników sezonowych na czas przedświąteczny i świąteczny - chcąc wzmocnić swoją wydajność, gdy popyt na niemal wszystkie produkty drastycznie wzrasta. Przykładowo, obecnie Tesco poszukuje około 15 tys. sezonowych pracowników na okres przedświąteczny i świąteczny. Poszukiwani są zarówno pracownicy magazynów, osoby do rozkładania towaru, jak i inni pracownicy sklepów. Tesco rekrutuje także pracowników do obsługi zamówień internetowych. Poszukiwani są też oczywiście kierowcy. Aktualne oferty pracy w Tesco można znaleźć na stronie Tesco, w zakładce z ofertami pracy na święta.

Podobnie do Tesco, pracowników sezonowych na różne stanowiska poszukują również inne sieci supermarketów i sklepów (nie tylko z sektora żywnościowego, ale też odzieżowego, kosmetycznego, zabawkowego i innych). Oferty można znaleźć na stronach internetowych między innymi takich sieci, jak: Waitrose, John Lewis, Aldi, Sainsbury’s, Argos, TkMaxx, Lush, River Island, Matalan, LEGO, Hotel Chocolat, Urban Outfitters, Whole Foods Market, Smyths Toys, Boots.

Kierowcy samochodów ciężarowych (HGV)

W Wielkiej Brytanii obecnie niemal wszędzie poszukiwani są kierowcy HGV, posiadający uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych. Według informacji portalu Metro, wyspecjalizowani kierowcy ciężarówek zarabiają średnio 32 500 funtów rocznie (pracując w pełnym wymiarze godzin). Widełki typowych wynagrodzeń zwykle wahają się od 27 000 do 37 500 funtów.

Aktualnie poszukiwani są jednak nie tylko kierowcy HGV na pełny etat, ale również do pracy w niepełnym wymiarze godzin czy na kontrakty. Według brytyjskiego portalu, za pracę tego rodzaju oferuje się do 17 funtów za godzinę pracy.

Zbieranie warzyw i owoców

Zbieranie warzyw i owoców nie kojarzy się z okresem Bożego Narodzenia. Jednak obecnie, dzięki nowoczesnym technologiom upraw, wiele gospodarstw prowadzi hodowle przez cały rok, a w okresie grudniowym popyt na warzywa i owoce jest jak wiadomo wyższy. Wcześniej tego rodzaju prace były obsadzane w dużej mierze przez pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej, jednak po zmianie przepisów imigracyjnych w związku z Brexitem, wielu Europejczyków zrezygnowało ze zbierania warzyw i owoców w UK – stąd zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w brytyjskich gospodarstwa rolnych wzrosło.

Jak widać, w związku ze zbliżającym się okresem bożonarodzeniowym ofert pracy sezonowej w UK nie brakuje. Oczywistym mankamentem tego typu ofert jest ich tymczasowość, jednak osoby chcą jedynie dorobić, podreperować budżet lub znalazły się w trudnej sytuacji zawodowej mogą znaleźć coś pod swoje potrzeby.