HIT INTERNETU: Wróćcie do UK „ch*****i cudzoziemcy z zabawnymi akcentami”. Radny obnaża hipokryzję Brytyjczyków

„Great deal" – prześmiewczy list, „zapraszający" kierowców z UE do UK, staje się hitem internetu.

Prześmiewczy list „zachęcający” unijnych kierowców samochodów ciężarowych do powrotu do UK stał się hitem internetu. Autor bezlitośnie obnaża hipokryzję Brytyjczyków.

Władze Wielkiej Brytanii przygotowują się do częściowego złagodzenia zasad wizowych, aby zażegnać kryzys związany z brakiem kierowców HGV w UK. W związku z tym rząd planuje oferować unijnym kierowcom samochodów ciężarowych tymczasowe wizy za pomoc w opanowaniu kryzysu. Czy taki układ ma szansę powodzenia?

Jak na razie strona unijna nie jest zachwycona propozycją UK, a związki zawodowe wskazują, że krótkoterminowe wizy to zbyt mało, by kierowcy HGV zechcieli wrócić na Wyspy – szczególnie po tym, jak Wielka Brytania odcięła się od pracowników z UE, wybierając Brexit. Wskazuje się także, że niechęć unijnych kierowców do pracy w UK ma głębsze podłoże i składa się na nią wiele czynników takich, jak choćby zbyt niskie wynagrodzenia czy słabe warunki pracy.

W związku z propozycją wizową Wielkiej Brytanii walczącej z kryzysem, w internecie błyskawicznie zaroiło się od żartów na ten temat. Wybór dowcipów jest naprawdę ogromny – od prześmiewczych memów po satyryczne teksty czy nagrania. W ostatnim czasie szczególnym hitem sieci w tym temacie stał się list autorstwa Jacka Darta. W zyskującym coraz większą popularność w mediach społecznościowych wpisie, Dart napisał, parodiując brytyjską ofertę dla unijnych kierowców samochodów ciężarowych:

Drodzy kierowcy HGV z UE, Tak wy, chole*ni cudzoziemcy z zabawnymi akcentami i dziwnym jedzeniem. Wiemy, że mówiliśmy: „jesteście zbyt leniwi i kradniecie nam miejsca pracy”, ale przepraszamy. Mamy wam do zaoferowania świetny układ. Jeśli pomożecie nam wydostać się z tego gó*nianego show, które sami sobie zgotowaliśmy, możecie dostać TYMCZASOWĄ WIZĘ ZA DARMO. Wiemy, że gó*niana płaca, godziny i warunki pracy, i jest tu gó*niana pogoda, ale mamy za to Premier League i restauracje Little Chef. To wszystko oczywiście tylko do czasu, aż wszystko uporządkujemy, a wtedy możecie wynosić się z powrotem tam, skąd przybyliście. Wygląda na dobry układ? Przejdź bezpośrednio do: Gov.UK/gofuckyourselves/butnotjustyetcusweneedyou/brexit/thegiftthatkeepsongiving.

Oczywiście strona podana na koniec w powyższym prześmiewczym wpisie nie istnieje, a jej adres został wymyślony jedynie na potrzeby wyraźniejszego ukazania pozostawiającej wiele do życzenia postawy Brytyjczyków względem unijnych pracowników. Co ciekawe, sam autor wpisu jest brytyjskim radnym z ramienia partii LibDem, zasiadającym w councilu w Torbay. Jack Dart jest też współzałożycielem Inspire EU oraz zajmuje się prowadzeniem kampanii polityczno-społecznych.

Wśród licznych komentarzy, które pojawiły się postem radnego, wiele osób wyrażało opinie, że Brexit albo był błędem, albo został źle sfinalizowany. Inni wskazywali, że oprócz kiepskich zarobków czy słabych warunków pracy, powinno się także wymienić złe traktowanie, z którym niejednokrotnie muszą mierzyć się imigranci.