30 funtów za godzinę pracy – tyle oferują w Wielkiej Brytanii osobom zbierającym warzywa

Osoby pracujące przy zbieraniu warzyw w Wielkiej Brytanii mogą liczyć na podwyżki stawki godzinowej nawet do 30 funtów, tak bardzo są potrzebni do pomocy w zapełnieniu półek sklepowych świeżymi produktami.

Mimo obietnic brytyjskiego rządu dotyczących tego, że wyjście z Unii Europejskiej nie wywoła w kraju żadnych problemów, Wielka Brytania zmaga się obecnie z kryzysem związanym z dostawami jedzenia do supermarketów. Aby temu zaradzić, szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy to będziemy mieć do czynienia ze wzmożonym popytem, nie tylko dostawcom oferowane są wyższe stawki godzinowe, ale także osobom zbierającym warzywa.

30 funtów za godzinę pracy

Aby zapobiec jeszcze większym pustkom na półkach sklepowych w czasie okresu przedświątecznego, niektórzy rolnicy postanowili zapłacić swoim pracownikom zbierającym warzywa nawet 1000 funtów tygodniowo – ujawniło British Growers Association (BGA).

Wynagrodzenie wzrosło także w branży mięsnej, gdzie brakuje 15 000 pracowników. Rzeźnikom oferowane są roczne zarobki rzędu 37 000 funtów.

Dyrektor wykonawczy BGA, Jack Ward powiedział:

- Istnieje silna konkurencja o siłę roboczą z… ludźmi zabierającymi siłę roboczą z gospodarstw rolnych do pracy w branży hotelarskiej. W Lincolnshire mamy do czynienia z sytuacją, gdzie teraz oferują do 30 funtów za godzinę za zbieranie brokułów.

Trzykrotność płacy minimalnej

Oferowana stawka jest ponad trzy razy większa od Minimum Wage, która wynosi obecnie 8,91 funta za godzinę dla osób dorosłych powyżej 23. roku życia.

We wrześniu pewna firma z Lincolnshire eksportująca m.in. kiełki i kalafiory do Brukseli, oferowała pracownikom 30 funtów za godzinę pracy.