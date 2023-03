Praca marzeń dla pary na szkockiej wyspie, na której mieszkają dwie osoby i 180 jeleni

Na szkockiej wyspie, która kiedyś była "schronieniem piratów", poszukiwane są dwie osoby do pracy.

Mała szkocka wyspa z dwuosobową populacją poszukuje dwójki ludzi do „pracy marzeń”. Wyspa Rona, położona na Hebrydach Wewnętrznych, na północ od Raasay i na wschód od półwyspu Skye Trotternish, w XVI wieku słynęła jako schronienie dla piratów.

O pięknych i odległych zakątkach w Wielkiej Brytanii, a szczególnie w Szkocji, coraz częściej mówi się w kontekście pracy marzeń. Tam bowiem najczęściej można trafić na nietypowe oferty pracy polegające między innymi na korzystaniu z uroków tych wyjątkowych i malowniczych miejsc.





Wymarzona praca na samotnej szkockiej wyspie

Na niewielkim obszarze wyspy Rona o powierzchni około 3,6 mil kwadratowych znajdują się zaledwie cztery domki, nie ma sklepów ani pubów i można się na nią dostać tylko łodzią. Jedna oferta pracy obejmuje pomoc przy dwóch wakacyjnych posiadłościach na wyspie, a także pomoc przy 180 rezydujących tam jeleniach. Druga osoba byłaby zatrudniona na pół etatu.

Zgodnie z ogłoszeniem, wybrani kandydaci będą mogli pełnić różne funkcje, „także zajmować się konserwacją i zarządzaniem majątkiem i nieruchomościami, sprzątaniem, logistyką oraz pomocą w zarządzaniu jeleniami”.

Rona znajduje się poza siecią energetyczną, więc mile widziana byłaby również znajomość obsługi paneli słonecznych, generatorów i falowników lub chęć nauki. Oferta obejmuje również noclegi „w pięknym miejscu, z przepięknym widokiem na morze”.

Pracownik samowystarczalny

Oprócz zamiłowania do spędzania czasu na świeżym powietrzu i skłonności do samotności, wymagane cechy osobiste kandydatów obejmowały bycie „niezawodnym, odpornym, kompetentnym, entuzjastycznym, zadowolonym z przebywania na odległych obszarach przez długi czas, a także posiadanie poczucia humoru, bycie towarzyskim wobec z gości i współpracowników”.

Kierownik wyspy w Ardochy and Rona Estate, Bill Cowie, powiedział „Daily Record”:

- Szukamy entuzjastycznego pracownika, który zajmowałby się budynkami i partnera, który naprawdę poświęci się życiu na naszej wyspie i pracy na świeżym powietrzu. Kogoś, jak sama wyspa – samowystarczalnego, odpornego i może trochę surowego. Wyspa jest naszym domem i mieszkaniem, i wiemy, że odpowiedni kandydat zakocha się w niej tak samo jak my.

Wymagania wobec kandydata

Kandydaci, którzy chcą uciec od wyścigu szczurów i pragną ponownie połączyć się z naturą, mogą składać wnioski na stronie internetowej HiJOBS. Oferta pracy jest bardzo podobna do tej, która pojawiła się w 2022 roku i dotyczyła innej niemal bezludnej wyspy u wybrzeży Cumbrii. Wtedy udało się znaleźć szczęśliwego kandydata w postaci 33-letniego mężczyzny, który został „królem” 50-hektarowej wyspy Piel w ubiegłym roku.

Aaron Sanderson pokonał prawie 200 kandydatów, aby otrzymać niezwykłe stanowisko. Oprócz uzyskania tytułu królewskiego, nowy pracownik jest przede wszystkim opiekunem wyspy. Sandra Baines, szefowa ds. gospodarki i kultury odwiedzających w Barrow Borough Council, powiedziała dziennikarzom, że nietypowa funkcja „króla” polega „w dużej mierze na zachowaniu piękna [wyspy] i jej naturalnego środowiska”.

Praca wśród gór na urokliwej szkockiej stacji

Pod koniec lutego pisaliśmy z kolei o innej pracy w urokliwym miejscu, a mianowicie na stacji kolejowej Corrour, która jest obecnie siedzibą jednej z najbardziej odległych restauracji w Szkocji. Zespół Station House poszukuje na ten zbliżający się sezon letni dwóch wszechstronnych osób, które pomogą obsłużyć stały strumień spacerowiczów i turystów, którzy przechodzą przez tę okolicę upajając się widokiem gór.

Oferta dotyczy sezonu letniego – od marca do października gwarantuje również zakwaterowanie. W restauracji jest w lecie sporo pracy, gdy od 50 do 60 pasażerów może wyjść z pociągu trafiającego na stację.

Stacja znajduje się w oszałamiającej scenerii pobliskich gór Leum Uilleim, Loch Treig i Loch Ossian, które są dużą atrakcją turystyczną w Szkocji. Codzienne obowiązki dwóch pracowników obejmowałyby obsługę klienta, pracę baristy, sprzątanie, pomoc w przygotowaniu kuchni i obsługę. Shona Griffiths dodała, że ​​jakiekolwiek wcześniejsze doświadczenie w kuchni byłoby bardzo korzystne i mile widziane.

Kierowniczka Stacji powiedziała:

- To najpiękniejsze miejsce, oferowana praca pasowałyby ludziom, którzy kochają przyrodę i chcą uciec od zgiełku. To całkiem interesująca praca, to nie jest zwykła gościnność.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Nowe wymagania dotyczące Universal Credit. Ich niespełnienie grozi utratą świadczeń

Piloci omyłkowo wyłączyli silniki podczas lądowania. Ten prosty błąd kosztował życie 72 osób

Podatek turystyczny UE może uderzyć Brytyjczyków po kieszeni. Wyspiarze przestaną masowo latać do Hiszpanii na wakacje?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!