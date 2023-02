Praca marzeń w B&B i restauracji na urokliwej szkockiej stacji kolejowej znanej z filmu „Transpotting”

Na słynnej i najwyżej położonej stacji kolejowej Corrour poszukuje się dwóch pracowników na sezon letni - od marca do października.

Stacja kolejowa Corrour stała się sławna dzięki tyradom Ewana McGregora o byciu Szkotem w filmie „Trainspotting” i jest obecnie siedzibą jednej z najbardziej odległych restauracji w Szkocji, która tego lata potrzebuje pracownika. Ale to nie wszystko…

O urokliwych miejscach do pracy w Szkocji pisaliśmy już wielokrotnie i tym razem również mamy coś ciekawego dla miłośników wyjątkowych miejsc, których nie chce się opuszczać. Otóż, jedna z najpiękniejszych i najwyżej położonych stacji kolejowych w Szkocji poszukuje pracowników.





Praca marzeń w Szkocji

Spacerowicze, wędrowcy, turyści i miłośnicy filmów zachwycili się już urokiem stacji kolejowej Corrour, teraz miłośnicy pięknych miejsc zainteresowani podjęciem w nich pracy, mogą mieć okazję spędzić tam lato.

Praca w restauracji mającej siedzibę na stacji kolejowej Corrour Station House a także w mieszczącym się tam B&B, to wymarzona oferta dla tych, którzy chcą uciec od zgiełku miasta. Miejsce zostało rozsławione w latach 90. przez film „Trainspotting” z młodym Ewanem McGregorem, ale też sam jego urok przyciąga wielu turystów, którzy uwielbiają górzyste wyprawy.

Zespół Station House poszukuje te zbliżający się sezon letni dwóch wszechstronnych osób, które pomogą obsłużyć stały strumień spacerowiczów i turystów, którzy przechodzą przez tę okolicę upajając się widokiem gór.

Okazuje się, że w restauracji jest w lecie sporo pracy, gdy od 50 do 60 pasażerów może wyjść z pociągu trafiającego na stację. Z wiadomych względów przyjazdy te sygnalizują pośpiech w restauracji.

Urokliwe miejsce pracy

Miejsce pracy jest wyjątkowo urokliwe. Towarzyszy mu oszałamiająca sceneria pobliskich gór Leum Uilleim, Loch Treig i Loch Ossian, które są ogromną atrakcją turystyczną w Szkocji. Jak już wspomnieliśmy – stacja kolejowa słynie również z tego, że jest miejscem słynnej tyrady Ewana McGregora w filmie „Trainspotting” pod hasłem „Bycie Szkotem jest do dupy”.

Shona Griffiths, która prowadzi Station House i pracuje na stacji od 2014 roku, wyjaśniła, że ​​poszukuje osób do pomocy przy prowadzeniu B&B oraz restauracji.

Obowiązki pracowników

Codzienne obowiązki dwóch pracowników obejmowałyby obsługę klienta, pracę baristy, sprzątanie, pomoc w przygotowaniu kuchni i obsługę. Shona Griffiths dodała, że ​​jakiekolwiek wcześniejsze doświadczenie w kuchni byłoby bardzo korzystne i mile widziane.

Kierowniczka Stacji powiedziała:

- To najpiękniejsze miejsce, oferowana praca pasowałyby ludziom, którzy kochają przyrodę i chcą uciec od zgiełku. To całkiem interesująca praca, to nie jest zwykła gościnność.

Praca z wyżywieniem i zakwaterowaniem

Ci, którzy chcą aplikować o pracę w Corrour Station House, nie muszą się martwić codziennymi uciążliwymi dojazdami do najwyżej położonej głównej stacji kolejowej w Wielkiej Brytanii (na wysokości 1300 stóp nad poziomem morza), ponieważ pani Griffiths twierdzi, że praca obejmuje zarówno wyżywienie, jak i zakwaterowanie.

Miejsce jest otwarte w sezonie turystycznym, czyli od końca marca do końca października, przez siedem dni w tygodniu. Założenie jest takie, że nowy personel dołączy do małego zespołu i będzie musiał mieszkać na miejscu przez cały letni sezon, uzyskując – jak twierdzi pracodawca - „doskonałe wynagrodzenie”.

Sama restauracja czynna jest od 8:30 rano do czasu odjazdu ostatniego pociągu ze stacji. Zbudowana przez West Highland Railway w latach 90. XIX wieku na linii łączącej Glasgow i Fort William, stacja jest częścią Corrour Estate, a Station House jest określana jako „najwyżej położona restauracja z pokojami” w Wielkiej Brytanii.

Obecnie, w trwającym jeszcze sezonie zimowym, Corrour Station House jest zamknięte. A otwarcie nastąpi w sobotę, 25 marca. Do Station House można się dostać tylko pociągiem lub – dla zainteresowanych - dwudziestomilowym spacerem.

Jak wygląda Corrour Station House wtopiona w niezwykłe górzyste otoczenie, możemy zobaczyć na wideo.

Przy okazji poznamy opinię turystów i miejscowych na temat tego wyjątkowego miejsca usytuowanego niedaleko Glasgow.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Nowe wymagania dotyczące Universal Credit. Ich niespełnienie grozi utratą świadczeń

Piloci omyłkowo wyłączyli silniki podczas lądowania. Ten prosty błąd kosztował życie 72 osób

Podatek turystyczny UE może uderzyć Brytyjczyków po kieszeni. Wyspiarze przestaną masowo latać do Hiszpanii na wakacje?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!