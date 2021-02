Powrót do systemu stref „tiers” może wpędzić w biedę miliony ludzi – ostrzega Brytyjski Czerwony Krzyż

Fot. Getty

Eksperci Brytyjskiego Czerwonego Krzyża ostrzegają, że koniec lockdownu może jeszcze bardziej zubożyć najbiedniejszych członków społeczeństwa. Tak stało się po ostatnim zakończeniu lockdownu, po którym osoby najbardziej potrzebujące przestały otrzymywać odpowiednie wsparcie.

Z badania przeprowadzonego w miesiącach od października do grudnia wśród 2 000 Brytyjczyków wynika, że zakończenie lockdownu i wprowadzenie w jego miejsce trzystopniowego systemu alertowego bardzo negatywnie odbiło się na ich finansach i kondycji psychicznej. Paradoksalnie bowiem w trakcie lockdownu, gdy obowiązują największe obostrzenia, rząd przyznaje też ludziom największą pomoc. Natomiast wraz z powrotem do systemu strefowego, pomoc ta jest ograniczana. Po zakończeniu lockdownu dużo ludzi może pozostać bez wystarczającej ilości żywności, ubrań czy pieniędzy na opłatę rachunków.

COVID-19 wpędza ludzi w depresję

Eksperci Brytyjskiego Czerwonego Krzyża nie mają wątpliwości, że niepewna sytuacja finansowa negatywnie odbija się na zdrowiu psychicznym Brytyjczyków. - Władze lokalne i krajowe mają najlepsze intencje, ale zbyt wielu ludzi i tak się potyka. Nasz raport pokazuje nierozerwalny związek między niepewnością finansową a zdrowiem psychicznym oraz to, że moment, w którym ktoś staje w obliczu trudności, jest kluczowym momentem, by go złapać, zanim wpadnie w bardziej desperacką sytuację”.