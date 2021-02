1200 zł na osobę i 600 na dziecko - tyle w Polsce mógłby wynieść Bezwarunkowy Dochód Podstawowy

1200 złotych na osobę i 600 złotych na każde dziecko - tak wygląda projekt Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, który został zaprezentowany w raporcie przygotowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Jak czytamy na łamach dokumentu, który został opublikowany w grudniu 2020 roku Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, nazywany również Bezwarunkowym Dochodem Gwarantowanym lub dochodem obywatelskim, to świadczenie pieniężne, jakie mogłoby być wypłacane przez państwo każdemu obywatelowi niezależnie od wykonywania przez niego pracy, wysokości dochodu czy poziomu zamożności. Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka. Jednym słowem, byłby to pieniądze, które każdy Polak otrzymywałby "za darmo", to po prostu, na zapewnienie sobie najważniejszych potrzeb.

Jak wynika z badania PIE 87% Polaków nie zna szczegółów dotyczących pojęcia Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. Zdecydowana większość obywateli (73%) deklaruje, że nie porzuciłoby pracy po otrzymaniu takiego świadczenia.



Więcej w raporcie: https://t.co/6mmLA0iTElpic.twitter.com/6ZXEg7sH1T — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) February 2, 2021

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w Polsce - 1200 zł dla każdego dorosłego obywatela i 600 złotych dla dziecka

Czy taka forma pomocy socjalnej to przyszłość? Trudno powiedzieć. O tym, że jest to koncepcja bardzo innowacyjna świadczy o tym, że póki co żaden kraj nie zdecydował się na wdrożenie takiego rozwiązania, jednak w wiele rządów w jakiejś formie eksperymentuje z taką "gwarantowaną" wypłatą.

"Ubóstwo stanowi zagrożenie dla wolności, ponieważ zależymy wtedy od innych. Z tej perspektywy zapewnienie wszystkim minimalnego dochodu i podstawowej wolności jest atrakcyjne. Problem stanowi jednak, jak powinniśmy to zrobić?" - pisze Ryszard Szarfenberg, polski politolog, dr hab. adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W jaki sposób rząd sfinansował by taki projekt?

Jak czytamy w raporcie PIE w Polsce odpowiedniek "Universal Basic Income" mógłby wynieść 1200 PLN dla osób w wieku produkcyjnym i 600 PLN dla dzieci. Jak łatwo policzyć rodzina w modelu 2+1 mogłaby liczyć na zagwarantowane wpływy w wysokości 3 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało? Nie sposób rzecz jasna ocenić, bo w grę wchodzi mnóstwo innych czynników, ale w ramach przyjętych założeń UBI w takiej formie miałby zastąpić wszelkie inne świadczenia socjalne (a więc między innymi 500+), przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego systemu rent.

Ile budżet państwa musiałby zainwestować w taki program? Według PIE finansowanie BDP wymagałoby wzrostu podatków, dodatkowego zadłużenia i rezygnacji ze znacznej części obecnych wydatków socjalnych. Konkretna kwota? 376 miliardów PLN w skali roku. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że rocznie Polska wydaje 343 miliardów złotych na emerytury, renty i pomoc socjalną (dane za 2018) w ciągu roku. Jak widać są to bardzo zbliżone kwoty.

Jakie ma wady i zalety nowy taka idea i ilu Polaków go popiera?

Co Polacy sądzą o takim pomyśle? Aż 87 procent nie ma w ogóle pojęcia o takim pojęciu, jak Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Ponad połowa, 51%, co do zasady popiera jego ideę, natomiast 30% jest za tym, aby wprowadzić go kosztem wzrostu podatków, a 28% - w zamian za obecne świadczenia socjalne. Czy jednak Polacy mając zagwarantowane ponad 1000 złotych zrezygnowaliby z innych źródeł zarobku? 73 procent deklaruje, że nie!

A co WY na ten temat sądzicie? Dajcie znać, przedstawcie swoje zdanie na naszym profilu na FB!

Po pełen raport przygotowany przez PIE odsyłamy tutaj: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/02/PIE-Raport_Bezwarunkowy-dochod.pdf