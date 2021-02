Nawet 200 000 ludzi zdąży wjechać do UK z krajów z „czerwonej listy”! Czy kwarantanna w hotelach od 15 lutego w ogóle ma sens?

Fot. Getty

W piątek pojawiła się wreszcie informacja, od kiedy w UK zacznie obowiązywać obowiązkowa kwarantanna w hotelach dla przyjezdnych z 30 państw uznanych za najbardziej niebezpieczne. Problem polega jednak na tym, że początek obowiązywania hotelowej kwarantanny został wyznaczony na 15 lutego, a do tego czasu z krajów z tzw. „czerwonej listy” zdąży wjechać na Wyspy nawet 200 000 ludzi.

To nie pierwszy raz, gdy trudno jest zrozumieć logikę poczynań rządu Borisa Johnsona. Rząd stworzył bowiem listę państw, w których władze najgorzej radzą sobie z epidemią albo w których wykryto najwięcej nowych, bardziej niebezpiecznych mutacji koronawirusa, ale jednocześnie nie zamknął natychmiast granicy dla osób podróżujących z tych państw. Co więcej, po ogłoszeniu pomysłu dotyczącego wprowadzenia obowiązkowej kwarantanny w hotelach, ministrowie najpierw zastanawiali się przez kilka dni, od kiedy mogłaby ona zacząć obowiązywać, a następnie wymyślili, że dopiero od 15 lutego. A to oznacza, że do połowy lutego do UK może jeszcze zdążyć wjechać 205 000 osób z państw uznanych za wysoce niebezpieczne dla zdrowia publicznego na Wyspach. A to jeszcze nie wszystko – do UK przyleci także w najbliższym czasie ok. 180 000 pasażerów z 27 krajów, które potwierdziły wystąpienie na swoim terenie niebezpiecznych mutacji wirusa z Brazylii i Południowej Afryki, a które nie zostały umieszczone na czerwonej liście.

Kwarantanna w hotelach nie jest w pełni przygotowana

Wiadomo też, że rząd nie podpisał jeszcze kontraktów odnośnie hotelowej kwarantanny z żadną z sieci hoteli w UK. Do 15 lutego hotele powinny być w stanie przyjmować 1425 osób dziennie, a pasażerowie mają być przymusowo zakwaterowywani w jednym z nich na 10 dni w cenie £800 z osobę (wcześniej mowa była o £1500). Porządku i przestrzegania obostrzeń w hotelach mają pilnować specjalne służby, które mają też, w razie potrzeby, eskortować ludzi na zewnątrz budynków, by ci mogli zapalić papierosa albo zaczerpnąć świeżego powietrza.

Poniżej przypominamy, które kraje znalazły się dotychczas na czerwonej liście państw, z których przyjezdni będą zmuszeni poddać się od przyszłego poniedziałku restrykcyjnej, hotelowej kwarantannie:

Angola

Argentyna

Boliwia

Botswana

Brazylia

Zielony Przylądek

Chile

Kolumbia

Demokratyczna Republika Konga

Ekwador

Eswatini

Gujana Francuska

Gujana

Lesotho

Malawi

Mauritius

Mozambik

Namibia

Panama

Paragwaj

Peru

Portugalia

Seszele

Afryka Południowa

Surinam

Tanzania

Urugwaj

Wenezuela

Zambia

Zimbabwe

