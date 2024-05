Praca i finanse Dogecoin (DOGE) kiedy zyski dla inwestorów?

Ta kryptowaluta miała być w zamierzeniu żartem. Żartem z całego skomplikowanego i potężnego świata finansów. Aby nie było co do tego wątpliwości – swój sukces zbudowała na memie z wizerunkiem psa rasy Shiba Inu. Jej popularność nabrała jednak tempa porównywalnego do prędkości bezzałogowych rakiet jej największego zwolennika, Elona Muska. Wartość kryptowaluty wzrosła o 1400% w ciągu 2 miesięcy w 2021 roku.

O ile autentyczność żartobliwych intencji stworzenia waluty Dogecoin pozostaje tematem do dyskusji, to już jej realna wartość rynkowa nie budzi żadnych wątpliwości. Co jednak wiemy o ulubionej kryptowalucie Elona Muska, który dba o to, aby nikt o niej nie zapomniał

Czym jest Dogecoin?

Mimo tego, że największą popularność zdobył teraz, Dogecoin tak naprawdę nie jest nowym projektem. “Memowa waluta” powstała w roku 2013, kiedy to jej twórcy Jackson Palmer i Billy Marcus postanowili w ten sposób naśmiewać się z mnóstwa altcoinów (kryptowalut spoza głównego nurtu, których wartość gwałtownie się zmienia) zalewających rynek. Jednak dzięki entuzjastycznemu przyjęciu już w 2014 roku i wiernej sympatii Elona Muska obrót Dogecoina prześcignął w pewnej chwili obrót Bitcoina i pozostałych kryptowalut.

Kurs Dogecoina

Na początku powstania tej kryptowaluty, czyli w 2013 roku, jej kurs wzrósł kilkukrotnie w ciągu 72 godzin – z poziomu 0,00026 USD do 0,00096 USD, a następnie zaliczył spadek o 80 proc. Z kolei w 2017 roku wartość rynkowa DOGE osiągnęła już poziom 0,079 USD. W maju 2021 przebiła go dziesięciokrotnie do wartości 0,73 USD, a w 2022 roku z kolei odnotowano spadek Dogecoina do 0,07 USD.

Jak jednak sytuacja Dogecoina wygląda teraz?

Obecnie jeden DOGE jest wart 0,145428 USD. Osoby, które zainwestowały w walutę kiedy kosztowała 0,00026 USD, mają powody do radości.