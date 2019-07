Powrót do PL: Wracamy bez oszczędności. Czy powinniśmy się wstydzić, że nie stać nas na kupno domu po kilku latach w UK?

Fot. Getty

Wiele osób długo przygotowuje się do powrotu do Polski. Latami odkładane pieniądze w końcu pozwalają na postawienie własnego domy czy zakup mieszkania. Jednak trudna sztuka oszczędzania nie wszystkim rzeczywiście się udaje. Czy po powrocie do kraju należy się wstydzić, że niczego się nie odłożyło przez lata emigracji?

Na Facebooku pewna internautka udostępniła nietypową refleksję, która - równie nietypowo - zgromadziła całe mnóstwo pozytywnych komentarzy:

„Widzę dużo osób, które wracają do Polski do własnego nowiuśkiego domu - podziwiam i zazdroszczę.

Ja za młoda byłam, jak przyjechałam, żeby zacząć oszczędzać, później były pewne problemy, a kiedy już o tym pomyśleliśmy, to się okazało, że trzeba wracać do Kraju.

Mam jeszcze 4 tygodnie i zaczynam panikować…

Mam pieniądze na start, ale nie starczy na dom. Czeka dobrze płatna praca, ale taki jakiś wstyd mnie ogarnia, czy sama nie wiem co... że nie kupię domu za 300 000 gotówki…

Jak sobie poradziliście z czterema ścianami w Polsce - nie jadąc na swoje?

W planie wynajem, póki co - bo co innego. Ale chciałabym też mieć swój dom kiedyś.”

Pod postem pojawił się bardzo pozytywny odzew na wyznanie internautki. Wiele osób podzieliło się swoimi doświadczeniami i nagle okazało się, że nie tylko ona jedna mierzy się problemem braku oszczędności po latach emigracji. Zdecydowana większość komentujących była zdania, że odczuwanie wstydu z powodu nieudanych prób odkładania pieniędzy w UK, jest nieuzasadnione:

- „To żaden wstyd, nie jest powiedziane że po kilku latach w UK, wrócisz do Polski jako milioner. Głowa do góry, skoro czeka Cię dobrze płatna praca to sobie powoli odłożysz, nie ma pośpiechu. A przewagę będziesz miała taką, że będziesz 'u siebie', co na pewno doda Ci otuchy. Poradzisz sobie świetnie!”

- „Wróciłem do Polski bez oszczędności, choć w międzyczasie spłaciłem kredyt na studia (120 000 zł w 10 lat, więc też bez sukcesów). Jestem 4 miesiąc w Polsce i mam już odłożone 10 000 zł. Może w Polsce szybciej odłożysz.”

- „Po 7 latach wracam za miesiąc. Z różnych przyczyn kasy nie odłożyłam niestety. Ale nie przejmuje się. Wynajmę coś popracuje wezmę kredyt.”

- „Nie przejmuj się, ja też się nie dorobiłam domu ani milionów na koncie. Mając dwójkę dzieci jest ciężko odłożyć serio, a nawet dwie osoby które nie mają dzieci. Moim zdaniem czy wynajmować tu czy tam. Ale tam to zawsze u siebie ❤”

- „Też przyleciałam zarobić na mieszkanie, ale od razu wiedziałam, że życie tutaj nie jest dla mnie. Chcę wrócić jak najszybciej do Polski pomimo tego, że nie udało się odłożyć! Wcale mi nie jest wstyd J A dodam, że jestem tutaj zaledwie 1,5 roku i codziennie myślę o powrocie do Polski. Nie chcę marnować młodości w pogoni tylko i wyłącznie za pieniędzmi.”

- „Zmieniasz miejsce zamieszkania, a nie siebie. Ja uważam, że jeżeli dałaś sobie radę tutaj, to i dasz sobie radę w Polsce. Jestem w podobnej sytuacji co Ty. Co Ci mogę doradzić - i jak zawsze radzę innym... WIĘCEJ WIARY W SIEBIE:) Wszystko się ułoży:)”

- „Jak to mówią "wstyd to kraść":) na pocieszenie - mieszkamy z 2 dzieci u rodziców... ;) inni mają gorzej - ta myśl niech pani zawsze dodaje otuchy ;)”

- „Dziewczyno jaki wstyd? Wracasz dla siebie, nie na pokaz dla innych! Wynajmiesz na początek, praca jak piszesz czeka, a to już duży plus. Znam wielu wracających bez tzw. "milionów". Nie masz innych problemów niż martwienie się o "co powiedzą ludzie". To Twoje życie i nikomu nic do niego. Miej to w 4 literach i do przodu☺ powodzenia i uśmiechu na twarzy.”

- „Nie przejmuj się. My po ponad 10 latach też na dom nie odłożyliśmy i mamy swój dom po roku na kredyt i też jesteśmy szczęśliwi. Nie przejmuj się innymi, bo oni Ci do garnka nie włożą. Powodzenia i głowa do góry !!!”

Na Facebooku zwykle nie trudno o falę hejtu - i to z byle powodu. Jednak pod powyższym postem ilość pozytywnych i konstruktywnych komentarzy jest długa jak rzeka, a próżno szukać hejtu.

A Wy co sądzicie na temat wstydu związanego z brakiem oszczędności po latach spędzonych w pracy na Wyspach? Czy powinno się wstydzić, że odkładanie pieniędzy nas przerosło? Czy Wam udało się odłożyć satysfakcjonującą sumę?

