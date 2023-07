Posiadanie narkotyków w Szkocji stanie się legalne? Jest propozycja władz w Edynburgu

Szkocki rząd kierowany przez pierwszego ministra Humzę Yousafa wezwał władze centralne w Londynie do dekryminalizacji wszystkich narkotyków stosowanych na własny użytek.

Czy posiadanie na własny użytek narkotyków w Szkocji zostanie zalegalizowane? Brytyjski rząd został wezwany przez regionalne władze szkockie do zmian prawa w zakresie posiadania nielegalnych środków psychoaktywnych, aby umożliwić osobom przyłapanym na posiadaniu narkotyków „leczenie i wsparcie, a nie kryminalizację i wykluczenie”. „Chcemy stworzyć społeczeństwo, w którym problemowe zażywanie narkotyków jest traktowane jako kwestia zdrowotna, a nie karalna, zmniejszając stygmatyzację i dyskryminację, oraz umożliwiając takim osobom powrót do zdrowia i pozytywny wkład w społeczeństwo. Chociaż wiemy, że te propozycje wywołają debatę, są one zgodne z naszym podejściem do zdrowia publicznego i pomogłyby w realizacji naszej narodowej misji poprawy jakości życia” - deklaruje szkocka minister ds. polityki antynarkotykowej, Elena Whitham.





Apel rządu szkockiego do władz w Londynie

W ramach przedstawionej przez Holyrood propozycji pojawiają się zmiany, które mają umożliwić stworzenie nadzorowanych miejsc do zażywania narkotyków. Obejmują także zwiększony dostęp do leczenia doraźnego w przypadku przedawkowania narkotyków. Apel do władz w Londynie pojawia się w cztery lata po tym, jak SNP poparła dekryminalizację posiadania i spożywania narkotyków na konferencji partyjnej.

To władze w Londynie decydują w kwestiach związanych z legalności posiadania i zażywania narkotyków, ale rząd szkocki odpowiada za politykę zdrowotną i społeczną dotyczącą tych nielegalnych używek. Home Office już wcześnie zadeklarowało, że nie planuje dekryminalizacji posiadania narkotyków, a także sprzeciwia się specjalnym „pokojom” do przyjmowania narkotyków.

„Leczenie i wsparcie, a nie kryminalizację i wykluczenie”

Liczba osób, które zmarły z powodu nadużywania narkotyków w Szkocji spadła nieznacznie w zeszłym roku z 1339 do 1330 po ośmiu kolejnych latach wzrostu, ale kraj ten nadal ma zdecydowanie najwyższy wskaźnik zgonów z powodu przyjmowania narkotyków w skali całej Europy.

