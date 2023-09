Londyn Ponad połowy rodzin nie stać na opłacenie opieki nad dzieckiem. Popadają w długi

Najnowsze dane pokazują, że blisko połowa rodzin w Londynie zadłuża się, by być w stanie zapłacić za opiekę nad dzieckiem. Eksperci wzywają rząd do aktywniejszego działania na rzecz zwiększenia dostępności opieki nad dziećmi w przystępnej cenie.

Opieka nad dzieckiem kosztuje. I to dużo

Jak wynika z najnowszych badan przeprowadzonych przez BusinessLDN i the Central District Alliance, londyńczycy wydają ponad jedną trzecią swoich miesięcznych dochodów na opłacenie opieki nad dziećmi. Co więcej, blisko połowa rodzin w Londynie, w których jest małe dziecko w wieku przed-szkolnym, zadłuża się, by móc powierzyć je opiece profesjonalnej opiekunki lub instytucji. Jednocześnie, jak pokazało niedawne badanie przeprowadzone przez organizację charytatywną Coram Family and Childcare, w Londynie, jak nigdzie indziej w kraju, brakuje profesjonalistów świadczących usługi z zakresu opieki nad dziećmi. Poza tym w stolicy usługi takie są także niebotycznie drogie.

Największe pod tym względem problemy występują na obrzeżach Londynu. Tam prawie trzy czwarte samorządów przyznaje, że nie ma wystarczającej liczby miejsc dla dzieci poniżej drugiego roku życia.

Rząd obiecał pomoc. Ale czy dotrzyma słowa?

Kanclerz Jeremy Hunt zobowiązał się niedawno do zapewnienia pracującym rodzicom 30 godzin bezpłatnej opieki nad dziećmi. Po ukończeniu przez nie dziewiątego miesiąca życia. Czy jednak duży pakiet reform w zakresie opieki nad dziećmi zostanie doprowadzony do końca? Czas pokaże. Już teraz rząd zapowiedział m.in. zwiększenie liczby dzieci, którymi mogą się opiekować pracownicy żłobków. Wcześniej na jednego opiekuna przypadało czterech dwulatków, a teraz liczba ta wzrośnie do pięciu.

– Chociaż rząd ogłosił pewne środki pomocowe mające na celu wydłużenie bezpłatnych godzin i zapewnienie instytucjom opieki dodatkowych funduszy, to nie jest to wystarczające. Potrzebny jest odważny i kompleksowy plan reformy opieki nad dziećmi. Po to, by zapewnić zatrudnienie większej liczbie rodziców i opiekunów. A także by pomóc im uporać się z doświadczanym problemem lawirowania [między pracą a opieką]. Pomóc mogą również pracodawcy, oferując większą elastyczność w zakresie godzin pracy. A także zwiększając pakiety macierzyńskie i ojcowskie oraz zapewniając bony na opiekę nad dziećmi – mówi Muniya Barua, zastępczyni dyrektora BusinessLDN.

