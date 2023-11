Kryzys w UK Jeśli mieszkasz w tym hrabstwie, możesz dostać 185 funtów

Tysiące gospodarstw domowych otrzyma 185 funtów bezpośrednio na konta bankowe w ramach Funduszu Wsparcia Gospodarstw Domowych (Household Support Fund). Pomoc finansowa przyznawana jest przez City of York Council, ale nie tylko.

Pomoc finansowa dla gospodarstw domowych

Pod koniec kwietnia do mieszkańców Yorku, którzy kwalifikują się do wspomnianej wyżej pomocy finansowej, council wysłał e-mail z informacją. Osoby te, otrzymujące Council Tax Support, miały czas do 11 czerwca na potwierdzenie swoich danych bankowych.

Wszystkie gospodarstwa domowe, które zaproszono do ubiegania się o środki z Funduszu Pomocy Gospodarstw Domowych, otrzymały już pierwszą płatność w wysokości 185 funtów. Natomiast druga płatność, również w tej samej wysokości, zostanie przelana na ich konta bankowe do końca listopada. Oznacza to, że kwalifikujące się do pomocy gospodarstwa domowe powinny otrzymać łącznie 370 funtów.

Jak się ubiegać o wsparcie?

Osoby, które nie otrzymały pisma z City of York Council, ale borykają się z problemami finansowymi, do 31 marca 2024 roku mogą ubiegać się o pomoc w ramach Household Support Fund.

Council poinformował, że każdy wniosek rozpatrzy indywidualnie. Jednak priorytetowo przyznając pomoc osobom niepełnosprawnym, opiekunom, emerytom i osobom z problemami zdrowotnymi. A także osobom mieszkającym samotnie, które borykają się z wysokimi kosztami energii, czynszu lub kredytu hipotecznego.

Council twierdzi, że może zapewnić pomoc w opłaceniu kosztów żywności, rachunków za energię, wodę i innych niezbędnych wydatkach.

Pomoc w innych hrabstwach

Podobną pomoc udzielają również inne hrabstwa w kraju. Od 1 kwietnia rząd przekazał kolejne 842 miliony funtów w ramach Funduszu Wsparcia Gospodarstw Domowych. Przy czym każdy council sam decyduje o sposobie wydatkowania środków.

Do wsparcia uprawnione są zazwyczaj rodziny o niskich dochodach lub pobierające świadczenia. Na każdej stronie internetowej councilu powinna znajdować się osobna zakładka zawierająca szczegółowe informacje na temat Household Support Fund.

Dla porównania Durham County Council wypłaca dwa świadczenia w wysokości 75 funtów kwalifikującej się młodzieży w placówkach oświatowych korzystającej z bezpłatnych posiłków szkolnych. A emeryci otrzymujący Council Tax Reduction lub zasiłek mieszkaniowy dostają 120 funtów od Halton Borough Council.

