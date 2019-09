Pomimo kolejnych porażek w parlamencie Boris Johnson zapewnia, że Brexit nastąpi w terminie

Wielka Brytania opuści Unię Europejską w zaplanowanym wcześniej terminie 31 października - ogłosił wczoraj wieczorem Boris Johnson. Premier UK zapewnia, że jego rząd osiągnie porozumienie z Brukselą i sfinalizuje Brexit.

Szef brytyjskiego rządu nadal twierdzi, iż nadal "istnieje sposób" na wypracowanie nowego porozumienia w sprawie Brexitu ze stroną unijną. Po wczorajszym zawieszeniu parlamentu na kolejne pięć tygodniu Boris Johnson wciąż twardo broni swoich decyzji i zapewnia, że pod jego dowództwem Wielka Brytania jest w stanie opuścić struktury unijne i to zgodnie z planem, dnia 31 października 2019 roku.

CZYTAJ TAKŻE: Kolejna porażka premiera Johnsona - Izba Gmin ODRZUCIŁA wniosek o wcześniejsze wybory

- Myślę, że uzyskamy porozumienie, bardzo ciężko pracujemy, aby je dostać - komentował podczas swojej wizyty w jednej ze szkół w Londynie w rozmowie z reporterką BBC. Premier, który przegrał sześć kolejnych głosowań w parlamencie zapewniał, że podczas wizyty w Irlandii rozmawiał z "naszymi irlandzkimi przyjaciółmi" na temat Brexitu i zapewnił, że będzie kontynuował spotkania z unijnymi liderami w Brukseli. Boris Johnson zapewniał, że "istnieje sposób, ale będzie wymagał dużego nakładu pracy", powtarzając w zasadzie te same slogany, które słyszeliśmy już wcześniej. Premier podkreślał, że wolałby, aby udało się doprowadzić do Brexitu z porozumieniem, ale trzeba być gotowym na wyjście bezumowne.

GORĄCY TEMAT: Królewska czarna laska i przepychanki polityków - ZOBACZ w jaki sposób doszło do zawieszenia obrad parlamentu [wideo]

Przypomnijmy, brytyjski parlament przegłosował wnioski dotyczące zarówno przedterminowych wyborów parlamentarnych, jak i możliwość wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez jakiekolwiek umowy. Na mocy wniosku, który został już podpisany przez królową Elżbietę II i wszedł w życie, do 19 października Boris Johnson ma czas na wypracowanie nowego porozumienia z UE. Jeśli mu się to nie uda, to będzie musiał zwrócić się do Brukseli o kolejne odroczenie terminu Brexitu. Kolejne...

Wraz z zakończeniem poniedziałkowych obrad Izby Gmin w życie wchodzi zawieszenie prac parlamentu. Potrwa ona przez kolejne pięć tygodni. Posłowie do prac nad Brexitem wrócą 14 października.