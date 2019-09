Królewska czarna laska i przepychanki polityków - ZOBACZ w jaki sposób doszło do zawieszenia obrad parlamentu [wideo]

Fot: Youtube

Jeśli do parlamentu wchodzi przedstawiciel Królowej z czarną laską to wiadomo, że coś się święci - zobacz w jaki sposób doszło do zakończenia sesji parlamentu brytyjskiego.

Sarah Clarke jest pierwszą kobietę od 699 lat, której przypadł honor dzierżenia tzw. Queens Black Rod. Charakterystyczna czarna laska reprezentuje władzę brytyjskiego władcy - ktokolwiek ją trzyma działa bezpośrednio w imieniu zasiadającego na tronie monarchy.

Kolejna porażka premiera Johnsona - Izba Gmin ODRZUCIŁA wniosek o wcześniejsze wybory

Pojawienie się w parlamencie takiej postaci świadczy nie ma nic wspólnego z ceremoniałem. Desygnowana przez Elżbietę II Sarah Clarke przybyła do Pałacu Westminsterskiego się z zadaniem o historycznym znaczeniu - w przededniu Brexitu miała ona zakończyć trwające obrady w Izbie Gmin w trybie natychmiastowym i oznajmić, że zgodnie z wolą samej Królowej parlament zostaje zawieszony na najbliższy miesiąc.

Zobaczcie jak to wyglądało, jak na pojawienie się wysłanniczki królowej zareagowali posłowie w Izbie Gmin:

CZYTAJ TAKŻE: „To niewiarygodne, co wyprawia się w Londynie” - minister kraju UE nie zostawiła suchej nitki na „krętactwach” Wielkiej Brytanii

Przerwa w pracch parlament potrwa przez kolejne pięć tygodni. Posłowie do prac nad Brexitem wrócą 14 października.

Dodajmy, że wcześniej Elżbieta II złożyła podpis pod ustawą, która uniemożliwia wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Oznacza to, że jeśli do 19 października nie uda się wypracować nowego porozumienia z UE, to szef rządu będzie musiał zwrócić się do Brukseli o kolejne odroczenie terminu Brexitu.