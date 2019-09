Kolejna porażka premiera Johnsona - Izba Gmin ODRZUCIŁA wniosek o wcześniejsze wybory

Premier przegrywa kolejną bitwę w parlamencie. Wczoraj, późnym wieczorem brytyjska Izba Gmin odrzuciła drugi wniosek Borisa Johnsona dotyczący zarządzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Za wnioskiem premiera Johnsona głosowało jedynie 293 posłów - organizacja "snap election" to według premiera Johnsona miał być odpowiedni pomysł na przełamanie impasu w kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Niestety, opozycje powiedziała w tej kwestii twarde nie.

Co więcej, rząd na podstawie wniosku posłów Izby Gmin został również zobowiązany do przedstawienia wewnętrznych dokumentów związanych z planowym zawieszenie prac parlamentu i przygotowaniami do bezumownego Brexitu. Termin wyznaczono na środę, do godziny 11. Na ironię zakrawa fakt, że właśnie ten wniosek został złożony przez Dominica Grieve`a, niedawno prominentnego polityka Partii Konserwatywnej, a obecnie posła niezrzeszonego. Wniosek ten został przyjęty stosunkiem głosów 311 do 302. Dodajmy, że na jego mocy oprócz ujawnienia niejawnych rządowych dokumentów dotyczących (katastrfalmnych!) skutków twardego Brexitu, na światło dzienne ma również wyjść prywatna korespondencja członków rządu w tej sprawie.

Wniosek szefa brytyjskiego rządu dotyczący przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych został odrzucony już po raz drugi w ciągu ostatnich pięciu dni. Boris Johnson planował, że odbędą się one 15 października, ale nic nie wskazuje na to, aby udało mu się złamać opór Izby Gmin w tej sprawie.

Dodajmy, że wcześniej Elżbieta II złożyła podpis pod ustawą, która uniemożliwia wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Oznacza to, że jeśli do 19 października nie uda się wypracować nowego porozumienia z UE, to szef rządu będzie musiał zwrócić się do Brukseli o kolejne odroczenie terminu Brexitu.

Wraz z zakończeniem wczorajszych obrad Izby Gmin w życie wchodzi zawieszenie prac parlamentu. Potrwa ona przez kolejne pięć tygodni. Posłowie do prac nad Brexitem wrócą 14 października.