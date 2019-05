Polski Konsulat Generalny w Manchesterze pilnie poszukuje osób do współpracy na zasadach wolontariatu

Fot. Facebook

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze ogłasza intensywny nabór wolontariuszy. Choć rekrutacja odbywa się przez cały rok kalendarzowy, aktualnie Konsulat odnotowuje zwiększone zapotrzebowanie na współpracowników. Internauci pytają - czemu wolontariat, a nie zatrudnienie...?

Na stronie Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze pojawiło się niedawno ogłoszenie:

"WOLONTARIAT W KONSULACIE

Konsulat Generalny RP w Manchesterze pilnie poszukuje osób do współpracy na zasadach wolontariatu.

Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem a Konsulatem z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Osoby ubiegające się o wolontariat powinny posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE.

Szczegółowe informacje nt. zasad współpracy oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: [link].

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: [email protected]"

Na facebookowej stronie Konsulatu posypały się komentarze, z których wiele dotyczyło tego, dlaczego konsulat rekrutuje wolontariuszy, a nie proponuje zatrudnienia, skoro potrzebuje osób do pracy. Pytanie to pozostaje bez odpowiedzi. Wiadomo jednak, że wolontariat czy praktyki w placówce dyplomatycznej to bardzo dobra oferta dla studentów, którzy chętnie zdobędą pierwsze doświadczenie w takim miejscu.

Na stronie MZS czytamy z resztą:

"Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy myślą o pracy w dyplomacji i tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki, wolontariatu lub stażu organizowanych w centrali MSZ lub w placówce zagranicznej RP".

