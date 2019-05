„Jakie są minusy życia w Wielkiej Brytanii?” Zobaczcie, czy zgadzacie się z polską blogerką

Fot. Getty

Polska blogerka postanowiła przyjrzeć się minusom życia w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że trochę się tego nazbierało...

Polka blogerka zadała rodakom na Insagramie pytanie dotyczące minusów życia w Wielkiej Brytanii. Wskazanych przez Polaków niedogodności trochę się nazbierało, a Polka każdemu z nich poświęciła kilka minut. Zobaczcie, czy zgadzacie się z przedstawioną przez nią listą.

Minusy życia w UK:

1. Pogoda. - Nie da się ukryć, że pogoda jest tu do bani. To jest jeden z głównych powodów, dla których ja bym chciała wrócić – skomentowała pierwszą niedogodność blogerka.

2. Służba zdrowia – Tutaj brakuje lekarzy. Nie ma specjalistów, nie ma fizycznie lekarzy – dodała.

3. Dwa krany – [Anglicy] strasznie nie lubią zmian – zaznaczyła Polka, rozwijając odpowiedź jednego z internatów dotyczącą braku logiki w niektórych działaniach Brytyjczyków.

4. Edukacja w UK jest dobra tylko na poziomie uniwersyteckim

5. W UK jest coraz więcej oszustów. Problem ten dotyczy zwłaszcza wynajmu mieszkań i przelewów międzynarodowych. Oszustów niestety przybywa w związku z Brexitem. - My jako Polacy jesteśmy banalnym kąskiem – mówi blogerka.

6. Tanie słodycze. – Mało kto, kto przyjeżdża do UK, nie tyje. Syf, słodycze, rzeczy przetworzone są dużo tańsze, niż normalne – wyznała Polka, przyznając, że sama w UK znacznie przytyła.

7. Życie w UK jest bardzo drogie. – Czynsz, rachunki, Council tax (...) Dobre i świeże produkty są drogie (…) Samochód, dzieci. Przedszkole może kosztować nawet 180 funtów tygodniowo (…) Ogólnie jest drogo (…) Za 1000 funtów już tu nie ma nic – wyliczyła Polka.

8. Mieszkania – Kto to w ogóle projektował (...) Tu są mieszkania tragiczne – zaznaczyła blogerka skarżąc się na maleńkie pokoje i brak przestrzeni do mieszkania.

Przeczytaj także: „Dlaczego Polacy w UK wstydzą się miejsca pochodzenia?” - pyta młody Polak mieszkający na Wyspach

Czytaj także: „Domy w UK to jakieś nieporozumienie” i „latem ani na basen, ani nad jezioro, bo po prostu ich nie ma” - Polak przesadził z krytyką życia w UK?