Styl życia Polki mieszkające w UK rodzą coraz mniej dzieci

Jak wynika z oficjalnych danych opublikowanych przez Office for National Statistics (ONS) współczynnik urodzeń w Anglii i Walii spadł do najniższego poziomu od dwóch dekad. Jednocześnie, odnotowano rekordową ilość urodzeń dzieci, których matki urodziły się poza UK.

Na Wyspie rodzi się coraz mniej dzieci, a Wielka Brytania wpisuje się w szerszy trend występujący w krajach wysoko rozwiniętych. W 2022 roku w Anglii i Walii urodziło się dokładnie 605 479 dzieci. Zanotowano spadek o 3,1% w porównaniu z 624 828 żywymi urodzeniami w 2021 roku. Jednocześnie, to najniższa liczba urodzeń od 2002 roku, kiedy było 596 122. Dla kontekstu warto dodać, iż sytuacja pod tym względem była gorsza w 1977, gdy liczna urodzeń sięgnął jedynie 569 259. Po tym roku nastąpił średnioterminowy trend wzrostowy, aż do najwyższego poziomu wynoszącego 706 140 w 1990 roku. Następnie, zanotowano szeroką ścieżkę spadkową, która zakończyła się w 2001 roku na liczbie 594 634 żywych urodzeń.

Przez następne 11 lat istniała kolejna szeroka tendencja wzrostowa, aż do 729 674 dzieci urodzonych, co zostało odnotowane w 2012 roku. Natomiast, choć w ostatniej dekadzie nie występowały wyłącznie spadki rok do roku, ostatnia tendencja była jednak wyraźnie spadkowa. Dane z ostatniego roku były o ponad jedną trzecią niższe od najwyższego poziomu w historii – 957 782 urodzeń zarejestrowanych w 1920 roku.

Przeczytaj też:

Ile dzieci rodzi się w UK?

Co ciekawe, odnotowano także najwyższy odsetek urodzeń wśród kobiet, które same urodziły się poza Wielką Brytanią od czasu rozpoczęcia rejestracji. W Anglii i Walii w 2022 roku aż 30,3% wszystkich żywych urodzeń pochodziło od matek urodzonych poza Wielką Brytanią, co oznacza wzrost z poziom 28,8% w 2021.

Widać wyraźnie, że długoterminowy trend większej dzietności wśród kobiet urodzonych poza UK się utrzymuje i umacnia. Ze wspomnianej liczby 605 479 urodzonych dzieci, 422 109 urodzone zostały przez Brytyjki, przez matki, które przyszły na świat właśnie w UK, a 183 309 zostały urodzone przez kobiety, które same urodziły się poza granicami Wysp.

Które imigrantki rodzą najwięcej dzieci?

– Prawie jedna trzecia wszystkich tych urodzeń dotyczyła kobiet urodzonych poza Wielką Brytanią. To najwyższy odsetek żywych urodzeń kobiet urodzonych poza Wielką Brytanią od czasu rozpoczęcia naszych danych, a Indie są obecnie najczęstszym krajem urodzenia rodziców spoza Wielkiej Brytanii – jak komentuje James Tucker z ONS, cytowany przez „Guardiana”.

Poprzednio, w 2021 roku to Rumunki rodziły najwięcej dzieci, teraz są to Hinduski. Matki pochodzące z Indii w 2022 urodziny 17 745 żywych dzieci. W stosunku do 2021 roku to wzrost o 16,3% z 15 260. Jak wygląda sytuacja polskich matek żyjących w UK? Jeszcze w 2016 roku rodziły one prawie najwięcej dzieci wśród imigrantek (wówczas ustępowały tylko obywatelkom Pakistanu), ale w 2019 spały na czwarte miejsce, a obecnie zajmują już piąte.

Przeczytaj też:

Matki-Polki w UK

W zeszłym roku kobiety urodzone w Polsce, ale mieszkające w Anglii i Walii urodziły 11 107 dzieci. To niemal połowę mniej, niż jeszcze siedem lat temu. Dodatkowo, w tych samych częściach UK urodziło się 7613 dzieci, których ojcami byli mężczyźni urodzeni w Polsce. Znów, to ponad dwukrotnie mniej, niż w 2016.

