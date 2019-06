Polka pyta o sytuację polityczną w Polsce: Jaki ma wpływ na decyzję o powrocie do kraju dla Polaków mieszkających w UK?

Fot. Getty

Pytanie Polki o sytuację polityczną nad Wisłą zelektryzowało Polaków mieszkających w UK. Polacy okazali się w tej kwestii bardzo podzieleni, odwzorowując niejako podziały, jakie w tematach politycznych można zaobserwować w kraju.

„Czy aktualna sytuacja polityczna w Polsce zachęca/zniechęca/obojętnie was do powrotu do Polski? Czy ma to dla was jakiekolwiek znaczenie?” - zapytała Polka na jednej z grup na Facebooku. A na odpowiedź nie musiała długo czekać, ponieważ pod jej postem zaroiło się od komentarzy.

Część internautów w dosyć neutralny sposób odniosła się do pytania Polki, zaznaczając, że niezależnie gdzie i pod czyimi rządami się żyje, to i tak trzeba pracować, by do czegoś dojść i by móc sobie pozwolić na mniejsze lub większe przyjemności. Poniżej przedstawiamy Wam kilka najciekawszych komentarzy:

„Jeżeli ktoś chce utrzymać ten standard życia, co tutaj, i nie pracować - benefity - to się nie da...”;

„Jak ktoś planuje wracać, to nie ogląda się na takie rzeczy i nie zadaje głupich pytań, po prostu wraca. Ja tak zrobiłem z żoną i po 14 latach wróciliśmy nie patrząc, kto teraz jest u władzy. To nieistotne, ważne jest, że się wraca”;

„Nie ma znaczenia, ktokolwiek by nie rządził, zawsze będzie coś nie tak, zresztą w każdym kraju jest tak samo, jeżeli chodzi o politykę, wszyscy walczą między sobą. Dla mnie Polska przez ostatnie 13 lat zmieniła się bardzo na plus, a od zawsze wiadomo, że kto ma pilota, ten ma władzę”.

Pewna grupa Polaków odpowiedziała na pytanie Polki twierdząco i zaznaczyła, że sytuacja polityczna w Polsce zachęca bądź zachęciła już ich do powrotu. Oto kilka komentarzy:

„Zachęca tych, co mają rodziny i zapewniony byt, zawód”;

„Sytuacja polityczna w Polsce zachęca do powrotu, a sytuacja polityczna w UK zachęca do wyjazdu”;

„Nas bardzo pozytywnie zachęcił obecnie rządzący rząd i rok już jesteśmy w Polsce. Dla tych, co są zniechęceni, proponuję zmianę stacji, którą oglądają bo w TVN nic dobrego się o naszej PL nie dowiecie ( opozycja mocno tam działa ). A jak widać w PL się dużo dobrego dzieje, widać to choćby nawet po tym, ilu nas wraca. Dużo nowych firm powstało i co za tym idzie praca jest. Jak widać z postów na tej grupie, chętnie korzystamy z 500+ zapominając, kto to wprowadził - a Polska mimo tego nie zbankrutowała ;) bo to jest takie kółko - bierzemy - wydajemy – bierzemy”.

Jednak zdecydowana większość internautów podkreśliła, że sytuacja polityczna w Polsce nie napawa ich optymizmem i że na razie nie zachęca ich ona do powrotu do kraju. I tutaj także znalazło się kilka wartych uwagi wpisów:

„Do póki pisioki rządzą to jestem bardzo zniechęcona”;

„Obecna władza odsuwa mój powrót”;

„Zachęca? Przeraża, to tak. W Polsce ludzie na stanowiskach to ludzie bez żadnej wiedzy. Tylko Maryja na królową Polski i otumanić ludzi dając im drobne, których bardzo potrzebują. Ci którzy uważają, że sytuacja w kraju jest politycznie zachęcająca, mają wąskie pojęcie o rzeczywistym stanie rządzenia”;

„Właśnie sytuacja polityczna w Polsce jest jednym z najsilniejszych hamulców. Kasę i w Polsce zarabiałam. W UK mieszkam ze względu na tolerancję, otwartość, brak religii, kulturę polityczną (nawet obecnie jest ona dużo wyższa niż w Polsce). Wiem też, że mój liberalny, ateistyczny partner nie odnalazłby się”;

