Johnson chce wprowadzić system oceny potencjalnych imigrantów pod względem wkładu, jaki mogliby wnieść do UK

Oferta rządu brytyjskiego przedstawiona wczoraj przez Theresę May zakłada, że wszyscy imigranci z UE, którzy zamieszkają/z amieszkali na Wyspach przed tzw. datą graniczną, będą się mogli starać o „status...

Do Brexitu pozostało zaledwie sześć miesięcy, jednak nadal brytyjski rząd nie opublikował konkretów dotyczących nowej polityki imigracyjnej. W ubiegłym tygodniu jednak, gdy trwała konferencja konserwatystów,...

Stolica Anglii coraz bardziej przypomina metropolie słynące na całym świecie z sięgających nieba wieżowców odbijających światło słoneczne. Boris Johnson razem z radami lokalnymi zostali wezwani do powstrzymania...

Theresa May oficjalnie ustępuje ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii i lidera Partii Konserwatywnej w piątek 7 czerwca 2019 roku. Pozostanie jednak premierem, dopóki nie zostanie wybrany jej następca.

Mark Harper walczy o schedę po Theresie May - jest 12. kandydatem na premiera UK

Mark Harper weźmie udział w wyścigu o schedę po Theresie May. To już 12. kandydat na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Jak widać chętnych do zmierzenia się z brexitowym zamieszaniem nie brakuje...