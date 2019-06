Szkoci pozazdrościli Polakom 500+? Wprowadzą dodatek dla biednych rodzin w wysokości £10 tygodniowo na każde dziecko

Wysokość zasiłku to £10 tygodniowo na każde dziecko

Fot. Getty

Nie oglądając się za bardzo na rząd w Londynie Szkoci postanowili na własną rękę zawalczyć z biedą wśród dzieci. Nowy zasiłek zostanie wprowadzony z początkiem 2021 r. i będzie wynosił £10 tygodniowo na każde dziecko.

Szkocki rząd uznał, że zasiłki Universal Credit oraz Child Benefit nie są wystarczająco skuteczne, jeśli chodzi o walkę z biedą wśród dzieci. Z tego też względu od 2021 r. wprowadzi on zasiłek Scottish Child Payment, o który będą się mogły starać rodziny najbiedniejsze, niezależnie od ilości posiadanych dzieci. Dodatek ma wynieść £10 tygodniowo na każde dziecko – w 2021 r. pomocą objęte zostaną najbiedniejsze dzieci w wieku 6 lat lub mniej, natomiast w 2023 r. - wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia. Warunkiem wnioskowania o Scottish Child Payment będzie uprzednie uprawnienie do pobierania zasiłku Scotland’s Best Start, który pomaga rodzinom w pokryciu kosztów wychowania dziecka na najwcześniejszym etapie jego życia.

Wprowadzając Scottish Child Payment szkocki rząd mógł się wzorować na rozwiązaniach wprowadzonych kilka lat temu nad Wisłą, czyli na dodatku w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dzieci (od jesieni 2019 r. 500 + będzie też przysługiwało na pierwsze dziecko). Jednak na pierwszy rzut oka wydaje się, że Szkoci zdecydowali się na bardziej przemyślany system pomocowy, który ma na celu wspomożenie jedynie biednych rodzin, a nie wszystkich, niezależnie od osiąganych przez nich dochodów. Poprzez Scottish Child Payment szkocki rząd chce wyeliminować lub znacznie ograniczyć biedę wśród dzieci do 2030 r.

- Szkocja stoi w obliczu gwałtownego wzrostu ubóstwa wśród dzieci na skutek cięć socjalnych narzuconych przez rząd Wielkiej Brytanii. My nie będziemy stać i patrzeć, jak to się dzieje – powiedziała Aileen Campbell odpowiedzialna w SNP za sprawy lokalnych społeczności. Następnie natomiast minister dodała, że dodatek Scottish Child Payment obejmie docelowo 410 000 najbiedniejszych dzieci poniżej 16 roku życia, czyli ok. 30 proc. dzieci w tym przedziale wiekowym żyjących w Szkocji.

