„To jest takie polskie, że my lubimy analizować życie innych”. Zgadzacie się z opinią polskiej vlogerki?

Jedna z polskich vlogerek podzieliła się na kanale YouTube swoimi przemyśleniami na temat różnic w mentalności Polaków i Anglików. Według niej jedną z najbardziej charakterystycznych dla Polaków cech jest to, że „lubią analizować życie innych” ludzi.

Myślę, że to jest takie trochę polskie, że właśnie my lubimy analizować życie innych, my lubimy wyrażać opinie na temat życia innych – mówi na nagraniu Polka i, patrząc przez pryzmat swojego męża sugeruje, że Anglicy nie są takimi tematami aż tak bardzo zainteresowani. - U nas jest troszeczkę taka inna mentalność, że ludzie lubią porównywać się do innych ludzi – dodaje.

Młoda Polka przeanalizowała też inną, według niej typowo polską cechę, jaką jest przejmowanie się losem innych ludzi. - Myślę, że to jest takie polskie trochę, że my zawsze przejmujemy się innymi osobami, rozmawiamy o innych osobach. Nie na zasadzie obgadywania, tylko to jest takie normalne, że 'babcia mi powiedziała, że jakaś tam jej koleżanka coś tam, coś tam'. Zawsze gdzieś tam są jakieś plotki o kimś innym – rozpoczyna swój wywód vlogerka i szybko dodaje, że jej mąż Anglik nie jest zbytnio zainteresowany losem ludzi, którzy nie są mu najbliżsi. - Jego nie obchodzą inni ludzie. Jego obchodzi on, jego rodzina i to co on robi, czym się zajmuje. A to co robią inni, no dobrze, niech sobie robią. Ale jeżeli to nie ma wpływu na jego życie, to jego to nie obchodzi – dodaje Polka.

Pod koniec video polska vlogerka zwraca też wreszcie uwagę na kwestię samooceny. Polka twierdzi, że jej akceptacja siebie niebywale wzrosła po tym, jak związała się Anglikiem. - On po prostu nauczył mnie tego, że mnie nie powinno obchodzić, co sobie myślą na mój temat inni i że jeżeli ktoś myśli, że ja jestem nieidealna i taka i siaka, to to jest jego problem, a nie mój – mówi Polka. - I naprawdę to zajmuje bardzo długo, nauczenie się tego, taka akceptacja siebie (…) ja przestałam się przejmować tym, co pomyślą sobie inni.

