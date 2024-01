Holandia Polityka imigracyjna niepokoi Holandię. Przez Brexit odnotowano spadek eksportu kwiatów i roślin

Ze względu na inflację i Brexit spadł eksport kwiatów i roślin już drugi rok z rzędu w Holandii – podało holenderskie stowarzyszenie hurtowników produktów kwiatowych, VGB. Holendrów niepokoi także polityka imigracyjna, która uderzy w plantatorów.

Według najnowszych danych, eksport kwiatów ciętych w Holandii spadł o 5 proc. do 4,2 miliarda euro, a eksport roślin spadł o 3 proc. do 2,6 miliarda euro – podało w tym tygodniu VGB.

Spadł eksport kwiatów w Holandii przez Brexit

Dyrektor VGB,, Matthijs Meskin powiedział:

– Sprzedajemy produkt luksusowy, a konsumenci są bardziej ostrożni w wydatkach – powiedział nawiązując do inflacji.

Okazuje się jednak, że Brexit również stanowi problem w przypadku sprzedaży kwiatów i roślin do Wielkiej Brytanii. Wyspy są drugim co do wielkości holenderski rynkiem eksportowy, który odnotował spadek o 7 proc.

Meskin dodał również, że ze względu na fakt, iż brytyjska gospodarka słabo sobie obecnie radzi, konsumenci z Wysp rzadziej kupują kwiaty i rośliny. Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do spadku sprzedaży jest również większa biurokracja na brytyjskiej granicy i bardziej skomplikowane przepisy eksportowe.

Polityka imigracyjna niepokoi holenderskich plantatorów

Meskin dodał także, że plantatorzy są również zaniepokojeni polityką imigracyjną w swoim kraju. Według niego ograniczenie migracji zarobkowej będzie poważnym ciosem dla plantatorów.

– Musimy porozmawiać z Hagą, aby upewnić się, że w przyszłości będziemy mogli nadal korzystać z pracowników migrujących. Bez nich nie moglibyśmy uprawiać naszych produktów i sprzedawać ich – powiedział.

Holenderscy plantatorzy zaapelowali do brytyjskiego rządu

Holenderscy plantatorzy wezwali rząd Wielkiej Brytanii do opóźnienia kontroli granicznych roślin i żywności w związku z Brexitem. Kontrole te mają wejść w życie od tego miesiąca. Eksporterzy holenderscy nie są jednak na to gotowi, a wszelkie opóźnienia w odprawie celnej mogą skutkować „dużymi stratami”.

VGB, holenderskie stowarzyszenie hurtowników produktów kwiatowych, ostrzegło brytyjski rząd przed „poważnymi obawami” związanymi brakiem gotowości branży na takie zmiany. Spowodują one zakłócenia w okresie Walentynek oraz w Dzień Matki, czyli w szczycie sezonu kwiatowego.

Kontrole, które stanowią część nowego system po Brexicie, będą wymagać od europejskich importerów przedstawiania świadectw zdrowia dla produktów zwierzęcych i roślinnych „średniego i wysokiego ryzyka” od 31 stycznia, natomiast fizyczne inspekcje tych towarów rozpoczną się pod koniec kwietnia 2024 roku.

Chryzantemy, goździki i orchidee należą do kwiatów, które należy sprawdzić już teraz, gdyż zaliczają się do kwiatów średniego ryzyka. Obecnie funkcjonariusze odwiedzają centra ogrodnicze po dostawie, co oznacza, że rośliny można pielęgnować w oczekiwaniu na kontrolę. Po kwietniu w portach odbędą się kontrole fizyczne, co oznacza, że ciężarówki i ich przesyłki mogą być przetrzymywane godzinami, narażając na ryzyko łatwo psujące się towary.