Holandia Pracownicy w Holandii z mniejszą liczbą dni wolnych od pracy w 2024 r.

Rok 2024 nie będzie sprzyjał organizowaniu wydłużonych weekendów. Utrudni to nieprzychylny kalendarz i fakt, że niektóre święta państwowe wypadną w tym roku w weekend.

Święta państwowe w Holandii

Mieszkańcy Holandii mogą się cieszyć 11 świętami o randze państwowej, które zazwyczaj stanowią dni wolne od pracy. Sześć z nich przypada zawsze w ten sam dzień tygodnia, natomiast pięć świąt jest ruchomych. Poniżej przedstawiamy Wam pełną listę takich świąt w Królestwie Niderlandów wraz z przypadającymi datami na 2024 rok:

1. Nieuwjaarsdag (Nowy Rok) – 1 stycznia, poniedziałek

2. Goede vrijdag (Wielki Piątek) – 29 marca, piątek

3 i 4. Eerste en tweede paasdag (Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny) – 31 marca i 1 kwietnia, niedziela i poniedziałek

5. Koningsdag (Dzień Króla) – 27 kwietnia, sobota

6. Bevrijdingsdag (Dzień Wyzwolenia) – 5 maja, niedziela

7. Hemelvaartsdag (Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego) – 9 maja, czwartek

8 i 9. Eerste en tweede pinksterdag (Zielone Świątki i Poniedziałek Zielonoświątkowy) – 19 i 20 maja, niedziela i poniedziałek

10 i 11. Eerste en tweede kerstdag (Boże Narodzenie i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia) – 25 i 26 grudnia, środa i czwartek.

2024 r. w Holandii – będzie mniej wolnego

W tym roku pracownicy nie mogą być zadowoleni z kalendarza świąt, ponieważ święto z okazji Dnia Króla (Koningsdag) przypadnie w sobotę, a Dzień Wyzwolenia (Bevrijdingsdag) w niedzielę. W tym miejscu przypomnijmy także, że zgodnie z holenderskim prawem pracownik nie ma automatycznego prawa do dnia wolnego od pracy w niektóre święta państwowe. Takie kwestie jak czas wolny od pracy w święta ustawowe są regulowane w odrębnych umowach zawieranych między pracownikami i pracodawcami.

Wolne w szkołach w 2024 r.

A jak w tym roku będą wyglądały w Niderlandach przerwy szkolne? Otóż najbliższe wakacje szkolne, tzw. przerwa wiosenna, potrwają od 17 do 25 lutego w okręgach północnym i centralnym oraz od 10 do 18 lutego na południu. Holenderska majówka przypadnie na dni od 27 kwietnia do 5 maja, choć szkoły będą ją mogły wydłużyć. Jeśli zaś chodzi o letnie wakacje, to w okręgu południowym rozpoczną się one 6 lipca i potrwają do 18 sierpnia. W regionie centralnym z kolei przerwa wakacyjna potrwa od 13 lipca do 25 sierpnia, a na północy od 20 lipca do 1 września.

