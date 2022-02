Policja w Londynie aresztowała siedmiu członków sekty Nullo. Brali udział w nagrywanej na żywo ceremonii obcinania genitaliów

Fot. Getty

Funkcjonariusze Met Police zrobili nalot na mieszkanie w piwnicy w Finsbury Park w Londynie i aresztowali siedmiu członków sekty Nullo. Mężczyźni brali właśnie udział w ceremonii obcinania genitaliów, transmitowanej w internecie na żywo w systemie pay-per-view.

Funkcjonariusze stołecznej policji otrzymali wiadomość, że w jednym z mieszkań w piwnicy w Finsbury Park, w Londynie, może dochodzić do spotkań członków sekty. Met Police zrobiła nalot na kryjówkę i złapała na gorącym uczynku prawdopodobnych członków sekty Nullo – tzw. Nullos (skrót od ang. genital nullification). Mężczyźni Nullos usuwają sobie genitalia, stają się tym samy współczesnymi eunuchami. Główną pobudką poddania się takiemu zabiegowi jest nieutożsamianie się z żadną z głównych płci.

Zabieg usuwania genitaliów transmitowany na żywo

Ze wstępnych informacji wynika, że ceremonia usuwania genitaliów w Finsbury Park transmitowana była na żywo, w systemie pay-per-view. Ceremonię prowadził mistrz, 44-letni Norweg, samozwańczo tytułujący się Twórcą Eunuchów (ang. The Eunuch Maker), jednocześnie właściciel mieszkania w piwnicy. Jeśli natomiast chodzi o pozostałych uczestników, którzy mieli zostać genitaliów pozbawieni, to było to sześciu mężczyzn w wieku 30-60 lat. Domniemany przywódca lokalnego odłamu sekty, Twórca Eunuchów, sam prawdopodobnie jest wykastrowany

Po aresztowaniu policja zwolniła wszystkich mężczyzn za kaucją.

Ceremonia w Londynie odbyła się na wzór happeningu zorganizowanego przez Mao Sugiyamę?

Ceremonia w Londynie wygląda, wypisz wymaluj, jak happening zorganizowany dekadę temu przez Mao Sugiyamę – szalonego artystę, który, ucinając sobie genitalia, chciał publicznie zaakcentować swoją aseksualność. 22-letni wówczas Japończyk – rysownik pozbawił się narządów rozrodczych na oczach gości zaproszonych na specjalny bankiet. Natomiast zaraz po dokonane kastracji artysta, wraz z szefem kuchni, ugotował ze swoich genitaliów danie, które zostało zaserwowane uczestnikom imprezy. Sugiyama nie zatrzymał się jednak tylko na pozbawieniu się genitaliów, ale też usunął sobie w następnej kolejności oba sutki.

Szacuje się, że na całym świecie jest od 10 000 do 15 000 dobrowolnych Nullos, chociaż ich prawdziwa liczba nie jest nieznana. Dwie trzecie współczesnych, dobrowolnych eunuchów, nigdy nie przyznaje się do tego, że poddała się kastracji.