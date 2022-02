Artysta origami przez dwa i pół roku składał jedną kartkę! Wykonał... 5377 zgięć!

Fot. YouTube

24-letni Juho Konkkola to znany artysta origami z Finlandii. Artysta zaprezentował właśnie swoje najnowsze dzieło – dwóch walczących rycerzy.

Juho Konkkola od lat zajmuje się artystycznym składaniem papieru, czyli tzw. origami. Ale jego najnowszy projekt pobił wszystkie dotychczasowe. Swoje najnowsze i najbardziej wymagające w karierze dzieło - dwóch walczących rycerzy, artysta z Finlandii wykonywał przez... dwa i pół roku! W tym czasie, przez łącznie 109 godzin, Konkkola zgiął jedną kartkę papieru aż 5377 razy! Młody Fin zaczął planować wykonanie dzieła już latem 2019, a przygotowanie projektu zajęło mu około dwa lata. Samo jego wykonanie odbyło się natomiast w okresie od września 2021 do stycznia 2022. Artysta przyznaje wprost, że jest to dotychczas największe osiągnięcie w jego karierze. - Jest to ogromne osiągnięcie; to najwspanialsza praca, jaką do tej pory wykonałem – wyznał w mediach Konkkola. I dodał, że origami to „niezwykle terapeutyczny proces”, który sprawia, że „tak dużo się nie myśli”.

Niezwykły projekt, który mógł się nie udać!

Niezwykłe dzieło, które wykonał Juho Konkkola, mogło się nie udać na wielu etapach, ale szczęśliwie artysta doprowadził swój projekt do końca. - W czerwcu 2019 rozmawiałem z kuratorem sztuki o moim pokazie na wystawie Generation 2020 Exhibition w Amos Rex w Helsinkach. Rozmawialiśmy o umieszczeniu figurek origami walczących ze sobą i to podsunęło mi pomysł – czy byłoby to możliwe przy użyciu tylko jednej kartki papieru zamiast dwóch? Wielką ulgą było to, że nie podarłem papieru w trakcie całego procesu ani go nie zepsułem. Ostatnie momenty były dość przerażające, gdy kończyłem. Byłem bardzo zmęczony, ale też bardzo podekscytowany, że mogłem się tym podzielić z ludźmi - wyznał artysta.

A oto inne, ciekawe projekty autorstwa Juho Konkkoli: