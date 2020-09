Polak był członkiem międzynarodowej siatki przestępczej - oficerowie Border Force zatrzymali go w porcie Harwich

Kierowca ciężarówki z Polski został skazany na 12 lat pobytu za kratkami. 49-letni Polak pochodzący z Ostrzeszowa próbował wwieźć na Wyspy heroinę wartą ponad milion funtów. Kontrabandę ukrył w dostawie chipsów.

W Harwich International Port w Essex funkcjonariusze brytyjskiego Border Force już czekali na naszego rodaka, ponieważ oficerowie National Crime Agency wcześniej przechwycili zaszyfrowane wiadomości. Udało się to zrobić po włamaniu się do sieci używanej przez zorganizowane grupy przestępcze. Służbom udało się dostać do zaszyfrowanego systemu komunikacji o nazwie EncroChat używanego w światku przestępczym.

Służby już czekały na Polaka

Polak "wpadł" 15 kwietnia 2020 roku tuż po wjeździe do portu zlokalizowanego w Essex. Można napisać, że interwencja służb była jedynie formalnością - podejrzenia NCA potwierdziły się, gdy w transporcie chipsow znaleziono aż 25 kilogramów heroiny. 50 paczek z narkotykami ukryto wewnątrz dwóch stalowych ramp wewnątrz ciężarówki. Oprócz tego w posiadaniu mężczyzny znajdował się telefon, który miał możliwość odbierania wiadomości za pośrednictwem EncroChat.

Dzień po tym, jak nasz rodak został aresztowany i NCA opublikowało o tym informację, dostawca narkotyków napisał na jego telefon za pośrednictwem EncroChat wiadomość o treści "to ty?". Dodajmy, że władze holenderskie zatrzymały i jego.

Naszego rodaka czeka 12-letnia odsiadka

Czym jest EncroChat? To zaszyfrowana platforma służąca komunikacji, której użytkownicy mogą rozmawiać za pomocą specjalnie zaprojektowanych słuchawek. Uważa się, że jest używana niemal wyłącznie w celach przestępczych. Sądzi się, że na całym świecie jest około 60 000 użytkowników EncroChat, w tym 10 000 w samej Wielkiej Brytanii.

Dodajmy również, że nasz rodak jest jednym z wielu aresztowanych w ramach międzynarodowej "Operacji Venetic". W sumie dokonano ponad setki aresztowań, przechwycono ponad dwie tony narkotyków i broń.

49-letni Polak przyznał się do próby przemytu narkotyków klasy A przed obliczem Chelmsford Crown Court w miniony czwartek. Sędzia skazał go na 12 lat więzienia.