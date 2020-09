Lokalne władze miasta Bolton wprowadzają dodatkowe restrykcje

Fot: Wikimedia Commons

W położonym w hrabstwie Greater Manchester mieście Bolton wprowadzono ostrzejsze restrykcje związane z pandemią koronawirusa po znacznym wzroście zachorowań.

Lokalne władze Bolton zwróciły się do mieszkańców miasta, aby unikali mieszania się z osobami z innych gospodarstw domowych i unikali, jak tylko mogą komunikacji zbiorowej korzystając z transportu publicznego wyłącznie do podstawowych celów. Poruszanie się środkami komunikacji zbiorowej należy ograniczyć wyłącznie do dojazdu do szkoły, pracy lub na ważne wizyty, np. w szpitalu.

Lokalne władze wprowadzają dodatkowe restrykcje w Bolton

Według oficjalnych danych wskaźnik zakaże koronawirusem w Bolton wzrósł ostatnio do poziomu 92.8 przypadków na 100 000 osób tygodniowo - nigdzie indziej w Anglii ten wskaźnik nie jest aż tak wysoki! W ciągu jednego tygodnia wzrósł on z poziomu 18,8 przypadków na 100 000 osób tygodniowo. Dodajmy, że wśród odnotowanych przypadków zachorowań ​​osoby w wieku od 18 do 49 stanowią ponad 90% całości. W sumie w ciągu siedmiu dni poprzedzających 1 września w Bolton odnotowano 265 nowych przypadków zachorowań.

Nowe środki bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone w sobotę wieczorem i natychmiast weszły w życie mają na celu powstrzymanie wprowadzenia pełnego, rządowego lokalnego lockdownu. Dodajmy w tym miejscu, że w innych częściach Greater Manchester, Lancashire i West Yorkshire restrykcje zostały złagodzone.

W ten sposób chcą uniknąć lokalnego lockdownu

"To był trudny okres dla mieszkańców, rodzin i firm, ale nie chcemy zaprzepaścić całej naszej ciężkiej pracy, pozwalając aby wskaźnik infekcji wzrósł jeszcze bardziej" - czytamy we wspólnym oświadczeniu councilu w Bolton podpisanym przez Davida Greenhalgha i Tony`ego Oakmana. "Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy, aby wszyscy w Bolton odegrali swoją rolę. Nikt nie chce, aby te ograniczenia obowiązywały dłużej, niż jest to konieczne. Wierzymy, że te środki zapewnią wszystkim bezpieczeństwo i pomogą uniknąć całkowitego lockdownu Bolton".