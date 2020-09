PILNE! "Poważny incydent" w centrum Birmingham - w nocy doszło do kilku ataków z użyciem noża

W nocy doszło do licznych ataków z użyciem noża - słyszano również strzały z broni

W Birmingham doszło do "poważnego incydentu" - przynajmniej kilka osób zostało poważnie rannych w wyniki licznych ataków z użyciem noża. Co wiemy o wydarzeniach, które miały miejsce wczoraj wieczorem w mieście zwanym "Wenecją Północy"?

Do "poważnego incydentu" doszło w centrum miasta. Oficerowie West Midlands Police otrzymali wezwanie w związku z atakiem z użyciem noża w niedzielę po północy. Następnie, w okolicy odnotowano kolejne tego typu wydarzenia. Szczegółów tych wydarzeń niestety wciąż nie znamy, ale lokalne służby oficjalnie uznały, że nie mamy do czynienia z jednym, pojedynczym wydarzeniem, ale z "poważnym incydentem", który stwarza zagrożenie dla lokalnych mieszkańców.

"Poważny incydent" miał miejsce w centrum Birmingham

"Wiemy o wielu rannych, ale w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć ilu ich jest lub w jakim stanie się znajdują" - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez policję. "Wciąż trwają prace nad ustaleniem, co się stało i może minąć trochę czasu, zanim będziemy w stanie cokolwiek przekazać opinii publicznej. Na tak wczesnym etapie spekulacje na temat przyczyn incydentu nie byłyby właściwe" - napisano w komunikacie. Pojawiły się również doniesienia, że w nocy padły strzały z broni palnej, ale policja (póki co!) oficjalnie nie potwierdza, że do tego rzeczywiście doszło.

Policja, której podczas interwencji pomagały inne służby, w tym ratownicy medyczni. Jak czytamy na BBC akcja w centrum miasta wciąż trwa. Wszystkich mieszkańców Birmingham prosi się o zachowanie spokoju, ale także i czujność i trzymanie się z dala od terenów, na których pracują służby. Dodajmy, że kordon policyjny został wyznaczony w pobliżu obszaru znanego jako Gay Village w centrum Birmingham. Niektóre z dróg w okolicy zostały zamknięte dla ruchu samochodowego.

Policja nadal prowadzi swoje czynności

"Służby ratunkowe mają dobrze wyćwiczone plany postępowania w przypadku poważnych incydentów. Nasza reakcja trwa w centrum Birmingham i będzie trwała przez jakiś czas" - dodano w komunikacie. Co zdarzyło się w centrum Birmingham? Czy mamy do czynienia z jakimiś porachunkami gangów? Czekamy na dalsze informacje na ten temat.