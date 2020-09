Mieszkanie w Anglii - o czym trzeba pamiętać wynajmując mieszkanie? [zobacz WIDEO]

Jak wygląda mieszkanie w Anglii? Ile kosztuje wynajem i jakie są jego koszty? O czym trzeba pamiętać wynajmując mieszkanie w Anglii lub w UK?

Popularny polski vloger Piotr Pijanowski już swego czasu nagrał bardzo interesujący filmik dotyczący mieszkania w Anglii. Prezentując swoje ówczesne mieszkanie w Brighton (obecnie już tam nie mieszka, bo przeprowadził się do Glasgow) na YouTubie jednocześnie zwraca uwagę na wszystko to, o czym warto pamiętać wynajmując mieszkanie w Anglii.

O czym trzeba pamiętać wynajmując mieszkanie w UK?

Ogrzewanie i wilgoć - to temat rzeka w tej kwestii! Pierwsze na co zwraca uwagę Piotrek to właśnie kwestia ogrzewania mieszkania. "Grzyb na ścianie" to jeden z najbardziej popularnych problemów w niedogrzanych lub źle dogrzanych mieszkaniach na wynajem w UK. Trudno znaleźć Polaka w UK, który nie zmagał się z tym problemem! Warto również zwrócić uwagę na sposób ogrzewania (i mieszkania, i wody), choćby dlatego, aby później nie "zabiły" nas rachunki za prąd. A te potrafią rosnąć bardzo szybko, szczególnie w sytuacji, kiedy musimy dogrzewać nasze cztery kąty!

Co jeszcze? Koszty council tax, szczelność okien, kwestie sąsiedzkie, no i landlord! Jest tego naprawdę sporo. Warto się zapoznać z naszym poradnikiem w tej kwestii. Wyjaśniamy w nim najważniejsze kwestie związane z prawnymi regulacjami dotyczącymi wynajmu mieszkania w UK.

A jeśli macie już dość użerania się z kolejnymi landlordami, marznięcia w zimie i grzyba na ścianie, to może warto pomyśleć o przeprowadzce "na swoje"? Polecamy 10 najlepszych miejsc na kupno mieszkania w Wielkiej Brytanii dla singli. Najlepiej rozejrzeć się w takich miastach jak Liverpool, Aberdeen, Cardiff czy Nottingham – to one właśnie zdobyły wysokie noty w rankingu przygotowanym przez Zooplę.

"Osoby, które chcą same kupić mieszkanie, mogą mieć poczucie, że nie będzie ich na nie stać. Nasze analizy wykazały, że nadal możliwy jest zakup mieszkania w pojedynkę. Wystarczy tylko rozejrzeć się w bardziej przystępnych cenowo dzielnicach lub miastach" - komentował Richard Houston.

Z drugiej strony warto sprawdzić, gdzie się NIE przeprowadzać. Portal iLiveHere.co.uk przygotował, jak co roku, listę najgorszych miejsc do życia w Anglii. Warto kliknąć i sprawdzić jakie miejsca odradzają specjaliści. Dodajmy, że większość miejsc w rankingu znów zajęły mista z Anglii Północnej, a więc regionu uchodzącego za niedoinwestowany i zostawieniu przez polityków na pastwę losu.