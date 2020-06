Polacy z UK bardziej przypominają Brytyjczyków niż rodaków mieszkających w ojczyźnie? Zobacz, jak odnajdujemy się na emigracji

Fot. Getty

Czy mieszkając latami w Wielkiej Brytanii stajemy się bezwiednie bardziej podobni do Brytyjczyków, a oddalamy się od typowo polskiego stylu bycia? Jak bogate jest nasze życie społeczne w porównaniu do Brytyjczyków i Polaków, którzy mieszkają "u siebie", w ojczyźnie? Zobacz wyniki badania Oxford University pokazującego, jak odnajdujemy się na emigracji w UK.

Polska badaczka dr Ewa Jarosz oraz dr Alexi Gugushivili, w ramach współpracy z Oxford University przeprowadzili badanie obejmujące trzy grupy ludzi: Polaków mieszkających w UK, Polaków mieszkających w Polsce oraz Brytyjczyków mieszkających w UK. Celem badania było m.in. sprawdzenie, jak silnie polscy imigranci adaptują się do życia w Wielkiej Brytanii, a jak bardzo oddalają się od przyzwyczajeń, które przywieźli ze sobą na Wyspy. W badaniu wzięto pod uwagę przede wszystkim dwa czynniki: zachowania w życiu codziennym oraz życie społeczne.

Polacy z UK bardziej przypominają Brytyjczyków pod względem zachowania i codziennych zwyczajów

Badanie pokazało, że Polacy, którzy żyją na emigracji w UK, po pewnym czasie zaczynają upodabniać się do Brytyjczyków pod względem zwyczajów i zachowania w życiu codziennym. „W porównaniu z Polakami mieszkającymi w Polsce migranci spędzają więcej czasu na zakupach i dojazdach, a mniej - na jedzeniu i czynnościach z nim związanych, w czym nie różnią się statystycznie od Brytyjczyków” - powiedziała dr Jarosz w rozmowie z PAP.

Polacy w UK poświęcają mniej czasu na życie społeczne, niż Polacy w Polsce i Brytyjczycy w UK

W kwestii życia towarzyskiego czy ogólniej społecznego, badanie pokazało, że Polacy, którzy wyemigrowali na Wyspy mniej czasu poświęcają na rozwijanie relacji międzyludzkich, niż rodacy mieszkający w ojczyźnie, a także niż Brytyjczycy mieszkający w UK. „Integracja polskich migrantów w brytyjskim społeczeństwie ma ograniczony zakres – wyjaśniła dr Jarosz, wskazując przy tym na „niezadowalające życie towarzyskie w połączeniu ze stosunkowo rzadszym uczestnictwem w życiu lokalnej społeczności oraz niską aktywnością w ramach wspólnoty wyznaniowej”.

Badaczka zwróciła przy tym uwagę, że ubogie życie społeczne polskich imigrantów dotyczy zarówno uczestnictwa w życiu towarzyskim na Wyspach, jak i kontaktów z Polakami mieszkającymi w Polsce - w tym kontaktów za pośrednictwem internetu.

Jaka jest przyczyna niesatysfakcjonującego życia społecznego Polaków w UK?

Naukowcy nie określili jednej przyczyny takiego stanu rzeczy - wskazują raczej, że problem ten jest dość mocno złożony i obejmuje wiele aspektów, takich jak na przykład poziom znajomości języka angielskiego, wiek czy też długość czasu spędzonego na emigracji.

Czy Polacy wracają do PL z powodu niesatysfakcjonującego życia społecznego na Wyspach?

W badaniu próbowano sprawdzić również, czy zachodzi związek między chęcią powrotu do Polski a poziomem życia społecznego. Zdaniem badaczy, odpowiedź na to pytanie również jest złożona i zależy przede wszystkim od tego, w jakim celu dany emigrant wyjechał do UK oraz tego, jak długo przebywa na obczyźnie i co jest dla niego aktualnie ważne w życiu: „Jeśli nawet na początku jest to głównie rynek pracy, to później może być tak, że atrybuty miejsca (włącznie z kapitałem społecznym) stają się ważniejsze. Wtedy zagadnienia, o których piszemy mogą mieć znaczący wpływ na decyzję o zmianie kraju zamieszkania” - wyjaśniła dr Jarosz w rozmowie z PAP.

