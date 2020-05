Życie między UK a Polską, czyli „pół na pół”. Wielu Polaków mieszka w dwóch krajach jednocześnie

Ja rozwinę. Żyjemy tak w sumie 6 lat. 4 lata w IE, teraz 2 lata w PL ja z dziećmi i wybieramy się znów do męża do IE. Dzieci mam w wieku szkolnym, były w szkole i tu i tu. W Polsce mamy dom, ja pracuję, w Irlandii wynajmujemy i mąż pracuje. I tak to wygląda. Nudy nie ma.

Ja rozwinę. Żyjemy tak w sumie 6 lat. 4 lata w IE, teraz 2 lata w PL ja z dziećmi i wybieramy się znów do męża do IE. Dzieci mam w wieku szkolnym, były w szkole i tu i tu. W Polsce mamy dom, ja pracuję, w Irlandii wynajmujemy i mąż pracuje. I tak to wygląda. Nudy nie ma.