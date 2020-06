Pierwsza praca w UK - pamiętasz jak zaczynałeś na Wyspach?

Pamiętacie, jak zaczynaliście swoje życie w Wielkiej Brytanii? Jak wspominacie swoją pierwszą pracę, swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w UK? Namawiamy Was na małe wspominki i zapraszamy do udziału w naszej ankiecie!

Wyjazd do UK - pamiętacie swoje początki? Pamiętacie, jak zapadła decyzja o opuszczeniu Polski i wylocie na Wyspy? Pamiętacie swoją pierwszą pracę w Londynie albo którymś z innych brytyjskich miast? Zapraszamy Was na nieco sentymentalną wycieczką i powspominane przysłowiowych "starych, dobrych czasów".

Jak potoczyły się Wasze losy po przyjeździe do UK? Jak wyglądały pierwsze dni na Wyspie i jak szybko udało się Wam zaadaptować to zupełnie nowej rzeczywistości? Czym zaskoczyły Was realia imigranckiego życia? Jak zostaliście przyjęci przez Brytyjczyków, a jak przez Polaków w UK? Czekamy na Wasze opinie w tej kwestii i zapraszamy do wzięcie udziału w naszej wideo-ankiecie.

KLIKNIJ PONIŻEJ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W NASZEJ ANKIECIE:

