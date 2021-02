Czy na lotnisku w Polsce można zrobić test? Jedno z lotnisk daje taką możliwość

Fot. Getty

Czy na lotnisku w Polsce można zrobić test na koronawirusa? Okazuje się, że od soboty jedno z polskich lotnisk wprowadziło ułatwienie dla podróżnych, pomagające w uniknięciu 10-dniowej kwarantanny. Przylatujący mogą wykonać szybkie testy antygenowe na miejscu. O które lotnisko chodzi?

W Polsce obecnie obowiązuje kwarantanny dla wszystkich osób przybywających do kraju spoza strefy Schengen. Nakaz izolacji dotyczy osób podróżujących transportem zbiorowym.

W praktyce zznacza to, że 10-dniowej izolacji muszą poddać się między innymi podróżni przylatujący do Polski samolotami pasażerskimi z Wielkiej Brytanii. Od niedawna z obowiązku kwarantanny zwolnione są jednak osoby, które nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy uzyskają negatywny wynik testu na koronawirusa.

Według informacji z polskich stron rządowych gov.pl, aktualnie w Polsce testy antygenowe traktowane są tak samo jak PCR. Oznacza to, że z kwarantanny można być zwolnionym na podstawie negatywnego wyniku zarówno testu typu PCR, jak i testu antygenowego. Czy można zrobić test na lotnisku w Polsce?

Zwolnienie z kwarantanny w Polsce. Testy na lotnisku

Jak donosi portal fly4free, jedno z polskich lotnisk wyszło naprzeciw podróżnym spoza UE - w tym z Wielkiej Brytanii. Od soboty na lotnisku we Wrocławiu można wykonać test antygenowy, którego wynik otrzymamy już po około 15 minutach. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego, podróżny zostanie zwolniony z obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny w Polsce.

Niestety, testy oczywiście nie są darmowe. Cena jednego szybkiego testu antygenowego na lotnisku we Wrocławiu wynosi 200 zł. Punkt diagnostyczny oferujący szybkie testy na koronawirusa znajduje się w strefie przylotów Non Schengen - tuż przed stanowiskami kontroli granicznej, podaje fly4free. Lotnisko we Wrocławiu o możliwości zrobienia testów poinformowało na swojej stronie na facebooku: