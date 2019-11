Podatki wzrosną niezależnie od tego, kto wygra wybory? Ekonomiści ostrzegają, że i torysi, i laburzyści składają „nieuczciwe” obietnice

Nie zapomnijcie o rozliczeniu podatkowym! 3 miliony osób jeszcze się nie rozliczyło i grozi im 100 funtów kary

Ponad 3 miliony osób w Wielkiej Brytanii jeszcze nie wypełniło swojego rozliczenia podatkowego za ubiegły rok. Podatnicy mają na to czas jedynie do 31 stycznia! Pamiętajcie, że do następnej soboty nie...