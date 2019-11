Dominic Raab zapytał tłum, czy chce, aby przeprowadzono Brexit („Get Brexit Done”). Odpowiedź była dla niego zaskakująca [wideo]

Minister spraw zagranicznych, Dominic Raab, który jeszcze do niedawna był ministrem ds. Brexitu, pojawił się na spotkaniu przedwyborczym w Cobham, na którym zapytał zgromadzony tłum (nawiązując do sztandarowego hasła Borisa Johnsona), czy chcą, aby przeprowadzono Brexit. Nie spodziewał się jednak, że usłyszy taką odpowiedź…

Dominic Raab, który reprezentuje okręgi Esher i Walton od 2010 roku, spotkał się z wyborcami w kościele św. Andrzeja w Cobham, gdzie też przedstawił Partię Konserwatywną jako jedyną, która może przeprowadzić Brexit.

Minister zakładał, że zebrany przed nim tłum popiera działania obecnego rządu, a jeśli nawet nie jest do nich w pełni przekonany, to zdecydowanie opowiada się za Brexitem. Przeliczył się jednak bardzo, gdy zapytał ludzi o to, czy chcą, aby Brexit został przeprowadzony nawiązując w ten sposób do sztandarowego hasła premiera Johnsona: „Get Brexit Done”.

W odpowiedzi Dominic Raab musiał skonfrontować się ze ścianą sprzeciwu. Wiele osób z tłumu zaczęło krzyczeć: „Nie, nie chcemy, aby doszło do Brexitu panie Raab”.

Czekając na jakiekolwiek głosy poparcia ze strony zebranych minister dodał, że wyjście z UE było akurat kwestią, którą popierał ten okręg wyborczy. Przy tym argumencie Dominic Raab został znowu zakrzyczany: „Nieprawda, jesteśmy tutaj. Nie, nie chcemy [Brexitu]”.

Z najnowszych danych wynika jednak, że w okręgu wyborczym, w którym miał swoje wystąpienie minister, to Liberalni Demokraci cieszą się największym poparciem.

Zobacz nagranie:

Lost my temper with @DominicRaab as did many other #EsherandWalton constituents. Watch to the end!! Are you listening to us, Mr Raab? ARE YOU REALLY LISTENING? pic.twitter.com/iCpmzDbHKf