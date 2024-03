Kryzys w UK Pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu all inclusive wychodzi taniej, niż wynajem mieszkania w UK

Josh Kerr szukając ofert wakacyjnych związanych z pobytem nad Morzem Śródziemnym, zwrócił uwagę, że urlop w ekskluzywnym kurorcie w Turcji wychodzi taniej, niż wynajem mieszkania, w którym obecnie mieszka.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego „Metro” Josh Kerr mieszka w Manchesterze, gdzie na wynajem mieszkania wydaje 950 funtów miesięcznie. Planując swoje wakacje, znalazł ofertę wyjazdu do tureckiej Antalyi na stronie jednego z popularnych w UK agentów turystycznych online. Za trwający 28-dni pobyt w Xoria Deluxe Resort trzeba zapłacić 938 funtów, a więc mniej niż miesięcznie płaci swojemu landlordowi w ramach czynszu. Dodajmy, iż w cenie wyjazdu na Riwierę Turecką jest również przelot (tam i z powrotem) oraz wyżywienie.

Przeczytaj też:

Ponad połowa rodzin w UK nie ma oszczędności na wypadek nagłego zdarzenia Breaking News

Taniej mieszkać w luksusowym hotelu niż wynajmować mieszkanie w UK?

– Właśnie zorientowałem się, że taniej jest mieszkać w pięciogwiazdkowym kurorcie all inclusive w Turcji niż w Manchesterze – komentuje Josh na TikToku. – Niby jest to hotel pięciogwiazdkowy, ale według mnie wygląda dość standardowo, przyzwoicie, jak na 900 funtów miesięcznie – dodaje.

– Miesięcznie płacę 950 funtów za czynsz, do tego są rachunki, podatek lokalny i tak dalej. Tutaj dostaniesz śniadanie, lunch, kolację, napoje, przekąski. Co my jeszcze robimy w tej Anglii? – podsumuje swoją wypowiedź znamiennym pytaniem retorycznym Josh Kerr i pokazuje, jak absurdalnie drogie jest życie w Anglii. A przecież nawet nie mieszka w Londynie, gdzie ceny w zasadzie wszystkiego są jeszcze wyższe!

Przeczytaj też:

Na aukcję trafiła blisko 300-letnia cytryna. Jej cena przyprawia o zawrót głowy aukcja

Brytyjski rynek nieruchomości na wynajem oszalał

Warto w tym miejscu uzupełnić, że oferta wyjazdu do Turcji dotyczy sezonu zimowego, a więc okresu, gdy ceny są najniższe (podobnie, jak temperatury!). W lipcu i sierpniu za trwający niemal miesięcy pobyt w Xoria Deluxe Resort zapłacimy już około trzech tysiące funtów. Nie zmienia to jednak faktu, iż co do zasady Josh Kerr ma absolutną rację. Ceny wynajmu w UK są po prostu absurdalnie drogie.

Według danych Rightmove w trzecim kwartale 2023 średnia wysokość czynszu w UK osiągnęła rekordowy poziom. W skali Wielkiej Brytanii sięgnął on 1278 funtów miesięcznie, a w Londynie był jeszcze wyższy i wyniósł 2627 funtów miesięcznie. Opłata za wynajem rosła po piętnasty kwartał z rzędu.