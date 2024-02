Praca i finanse Ponad połowa rodzin w UK nie ma oszczędności na wypadek nagłego zdarzenia

Najnowsze badania pokazują, że ponad połowa rodzin w wieku produkcyjnym w UK nie posiada oszczędności, które pozwoliłyby im się zmierzyć z nagłym i większym wydatkiem. W razie utraty pracy, choroby lub rozpadu związku, oszczędności te nie przekraczają trzymiesięcznych dochodów.

Rodziny w UK nie mają satysfakcjonujących oszczędności

Najnowsza analiza przeprowadzona przez the Resolution Foundation pokazała, że 51 proc. rodzin w wieku produkcyjnym posiada oszczędności, które odpowiadają ich zaledwie trzymiesięcznym dochodom. W razie zatem niespodziewanego zdarzenia – utraty pracy, choroby lub rozpad związku, większość rodzin w UK nie ma wystarczającej poduszki finansowej, by spokojnie zmierzyć się z nieoczekiwaną sytuacją. Eksperci think tanku oszacowali, że do osiągnięcia progu pozwalającego na poradzenie sobie z losowym zdarzeniem, rodziny te musiałyby łącznie zaoszczędzić 74 mld funtów.

Niestety w niektórych rodzinach poziom oszczędności jest znacznie niższy niż trzymiesięczne dochody. Około 30 proc. gospodarstw domowych z dorosłymi w wieku produkcyjnym posiadało oszczędności poniżej 1000 funtów. Z kolei 12 proc. miało mniej niż 100 funtów, a 5 proc. nie miało w ogóle żadnych oszczędności.

Brytyjczycy nie należą do ludzi oszczędnych

Podsumowując wyniki najnowszej analizy przeprowadzonej przez the Resolution Foundation, dyrektor naczelny Abrdn Financial Fairness Trust, Mubin Haq powiedział wprost, że „Wielka Brytania nie jest krajem ludzi oszczędzających”. – Zbyt wielu ludzi nie ma się na czym oprzeć. Brakuje im buforów na czarną godzinę, które zapobiegłyby przekształceniu się niepowodzenia w kryzys – doprecyzował.

W raporcie the Resolution Foundation zaznaczono co prawda, że pandemia zmieniła nieco podejście Brytyjczyków do oszczędzania, ale też że dobry nawyk wprowadziły w swoich finansach przede wszystkim gospodarstwa domowe o wyższych dochodach. „Gospodarstwa domowe o niższych dochodach częściej odnotowywały minimalne lub negatywne zmiany w finansach rodzinnych. W rezultacie, pomimo łącznego wzrostu oszczędności w czasie pandemii, Wielka Brytania nadal stoi przed poważnym problemem niepokojąco niskiego, zapobiegawczego salda oszczędności” – czytamy w raporcie.