Pobrexitowa biurokracja utrudnia niesienie pomocy Ukraińcom. Trzy polskie furgonetki z darami utknęły w porcie Dover na dwa dni

Fot. Twitter

Niesienie pomocy Ukraińcom nie jest niestety wolne od biurokracji. W porcie w Dover na dwa dni utknęły polskie furgonetki załadowane darami dla mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy.

Organizacje charytatywne informują, że dostawy z pomocą dla Ukrainy odnotowują znaczące opóźnienia w związku z pobrexitową biurokracją. Pracownicy organizacji humanitarnych skarżą się, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przepisy dotyczące transportu darowizn na terytorium Wspólnoty są mylące i niejasne. Organizacja charytatywna Lewisham Polish Centre, której siedziba znajduje się w południowo-wschodnim Londynie, informuje, że trzy, wysłane przez nią furgonetki, załadowane śpiworami, pieluchami i artykułami sanitarnymi dla uchodźców, utknęły w Dover na dwa dni z powodu problemów z dostarczeniem odpowiedniej dokumentacji.

UPDATE: This was all the aid you have helped us collect a few hours ago. Stranded in Dover after two days, held back by paperwork and customs wrangles. But please do read on…. pic.twitter.com/vZuMAm18LG — LewishamPolishCentre (@lewpolishcentre) March 6, 2022

Pomoc dla Ukrainy nie może dotrzeć na czas

Kierowcy prowadzący furgonetki z darami od Lewisham Polish Centre zostali w piątek cofnięci przez władze portu w Dover z uwagi na, jak usłyszeli, brak odpowiedniej dokumentacji. - Kierowcy mieli od nas specjalne listy, że to jest pomoc humanitarna z całą informacją, że to będzie dystrybuowane dla uchodźców, a nie będzie sprzedawane. Wymieniliśmy wszystkie pozycje – powiedziała Agnieszka Lokaj agencji prasowej PA, dodając, że urzędnicy nalegali, aby kierowcy posiadali dokumentyT1, które według Polki, oznaczałyby konieczność poniesienia zbyt wysokich dla jej organizacji kosztów. - Nie mamy jasności co do zasad, ponieważ każdy mówi coś innego. Niektóre samochody dostawcze były w stanie przejechać bez T1 – dodała Lokaj, opisując całą sytuację jako „stratę pieniędzy i stratę czasu” dla zapracowanych wolontariuszy.

Polskie organizacje charytatywne w UK wstrzymują działalność z uwagi na biurokrację

Organizacji Lewisham Polish Centre udało się w końcu przetransportować dary na kontynent, dzięki pomocy lokalnego biznesmena. Ale, jak się okazuje, niektóre centra pomocy zwyczajnie wstrzymują zbiórkę ze względu na zbyt duże problemy z biurokracją na granicy. Tak się stało chociażby w przypadku organizacji The Polish British Social Integration Club Wawel, również zlokalizowanej w Londynie, która zamknęła swój punkt i wstrzymała wysyłki z powodu nadmiernej biurokracji. - Kiedy [organizacja] Lewisham przekazała nam informację, że [jej vany] utknęły, to nie wysłaliśmy nic więcej. Czasami pozwalają jechać, ale to nie jest pewne, więc zależy to od osoby na granicy. A my po prostu chcemy przestrzegać zasad. Mamy wrażenie, że musimy być bezczelni, a my tylko chcemy dostarczyć rzeczy dla ludzi, którzy umierają z głodu. To dla nas bardzo bolesne, ponieważ mamy zasoby, ale prawo nam nie sprzyja – mówi Katarzyna Zimna z organizacji.